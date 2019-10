Den norske PMI-indeksen for september viser en fortsatt fallende aktivitet i industrien.

Indeksen viser innkjøpssjefene i forskjellige selskaper sine behov for varer og tjenester, og utarbeides av Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) og DNB Markets.

Fortsatt økt aktivitet

Den samlede PMI-indeksen falt med 3,5 poeng til 50,4 poeng. En indeks over 50 indikerer at innkjøpssjefene venter vekst.

DNB Markets skriver i en kommentar trenden har vært svakt nedadgående det siste året, og “indikerer at farten i norsk industri er på vei ned, men at aktiviteten fortsatt øker. Tallet for september ble likevel litt lavere enn den beregnede trenden skulle tilsi, skriver meglerhuset.

Lavere produksjonsindeks

Produksjonsindeksen falt med 3,5 poeng i september til 51,4. Trenden i produksjonsindeksen har vært svakt nedadgående siden desember i fjor.

Indeksen for nye ordre falt med hele 7,5 poeng til 48,7 i september, og er dermed under grensen på 50 poeng. Både indeksen for ordre i hjemmemarkedet og eksportordrene avtok, skriver DNB Markets. Trenden i ordreindeksen har vært svakt nedadgående siden september i fjor.

Sysselsettingsindeksen steg på sin side med 1,7 poeng til 55,6 i september. Trenden i sysselsettingsindeksen har vært sidelengs det siste året, skriver meglerhuset.