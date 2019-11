Kværner vil ha serieproduksjon av flytande produksjonsskip på Stord

Ein må nemleg ti år tilbake for å finne ein periode med fleire sysselsette enn det er akkurat no. Talet på innleigde arbeidarar har sprengt kapasiteten i brakkebyen på Kjøtteinen på Stord, og ført til at ein har måtta innlosjere fleire hundre på Heiane.

– No har me i overkant av 5000 involverte i prosjekta våre. Dette inkluderer eigne tilsette, samarbeidspartnarar, underleverandørar og innleigte. Nokon er heime i rotasjon, men for tida er det omlag 3000 personar her. Me er i det me kan kalle ein bemanningstopp, med veldig høg aktivitet på Njord som no er i sluttfasen, seier mellombels verftsdirektør Terje Johansen.

– Me må tilbake til 2008-2009 for å finne eit år med fleire folk i sving enn kva det er no.

– Korleis merkar ein dette i praksis?

– Det me merkar mest utad er at me har gått ut over leirkapasiteten på området, som er kapasitet for drygt 1000. Me har jo difor utvida kapasiteten med ein ekstra leir på Heiane med 350 og har no hotellkapasitet for over 1400. I tillegg har jo kundane stort belegg på hotella. Det er mykje folk som bur her no, seier Johansen.

Blir markant færre til neste år

Frå utsikten til verftsdirektørkontoret er det kanskje ikkje like lett å fatte at det i løpet av eit døger er 3000 mann i sving på det store verftsområdet. Svære modular til Johan Castberg er begynt å fylle opp området utanfor produksjonshallane, men det er tynt mellom folka.

– Ser me ut vindaugene her, så ser me ikkje dette. Dei er spreidt ut over og jobbar i fabrikasjonshallar, lagerhallar og om bord på Njord.

Av dei over 5000 som no er i sving er rundt halvparten innleigde arbeidarar, for det meste polakkar. Men den nyleg oppførte brakkebyen på Heiane Vest kjem ikkje til å vere i bruk særleg lenge. Om eit halvt år trur Johansen den vil stå tom. Når Njord-plattforma skal bli levert mot sommaren 2020 blir det nemleg eit aldri så lite antiklimaks på Kjøtteinen.

– Det er klart at det vil merkast. Det er eit stort prosjekt som forsvinn, sjølv om me også vil ha litt folk offshore.

I ein presentasjon som Kværner nyleg haldt under frokostmøtet til Stord næringsråd blei det vist fram ein graf som kanskje fekk nokon til å heve litt ekstra på augebryna. Spådomen synte at talet på sysselsette til neste år kan falle markant, til under halvparten av kva det er i dag.

– Desse prognosane er nokså usikre, og ein bør eigentleg oppdatere dei kvar veke. Det kjem ofte tilleggsarbeid, og det plar vere meir arbeid enn kva prognosane seier.

Johansen meiner det er for tidleg å snakke om permitteringsspøkelset, men han viser til at også konsernsjef Karl-Petter Løken har uttalt at Kværner kjem til å gå på ein brems i 2020.

Satsar på flytande produksjonsskip

Han er meir interessert i å snakke om det som er definert som eit av Kværner sine nye satsingsområde, nemleg flytande produksjonsskip, også kalt for FPSO’ar.

Kværner har i løpet av heile si historie levert fleire flytande produksjonsskip: Norne, Åsgard A og Skarv, som alle har vore prosjekt på Stord. I tillegg har selskapet FPSO-prosjekt som Triton, Jotun og Sea Rose på referanselista si.

No er arbeidet med den sjuande FPSO’en, Johan Castberg, i full gang. Den store kaiutvidinga som no er i full gang, gir Kværner høve til å drive ein slags samlebandproduksjon av flytande produksjonsskip. Ein kan kalle det ein FPSO-fabrikk.

Johansen kan avsløre at Kværner no har trua på at det vil komma ei rekkje FPSO-ar ut på anbod framover, som alle kan gje moglegheiter for arbeid på Stord.

– Det ligg fleire ikkje-namngjevne FPSO’ar i marknaden, der ideen er å produsere desse i rekkjefølgje. Det gir ein kopieffekt og synergieffekt som vil gi ein betydeleg innsparing av kostnadane.

Noko meir konkret enn dette kan ikkje verftsdirektøren vere, men han stadfestar at kvart av skipa vil vere samanliknbare med Johan Castberg.

– Dette er prosjekt som er samanliknbare med Castberg, og som er meint å operere i den nordlege halvkule.

I tillegg til dette har det vore spekulasjonar på om Kværner vil få jobben med å produsere eit flytande produksjonsskip for Aker Energy i Ghana.

– Det kjem eventuelt i tillegg, seier Johansen.

– Hywind er berre smaken

100-jubilanten sikra seg også sin første kontrakt innan det som også er definert som eit satsingsområde: nemleg havvind. Hywind-kontrakten som Kværner fekk for få veker sidan er ikkje den største når det gjeld årsverk, men den markerer eit symbolsk viktig gjennombrot.

– Denne kontrakten er definitivt mindre arbeidsintensiv. Me har estimert at det ligg 250 Kværner-årsverk i den kontrakten.

– Men dette er berre smaken. Me har ambisjonar om at dette segmentet skal vekse betydeleg. Då er denne kontrakten ekstra viktig, fordi det markerer eit gjennombrot.

Johansen viser til at Hywind-kontrakten ikkje omfattar meir enn betongfundament til elleve havvindmøller. Ein stor, fullskala vindpark er gjerne ti gonger så stor, og omfattar 100 til 120 fundament. I tillegg posisjonerer Kværner seg for å byggja såkalla omformarplattformar. Dette er prosjekt som har mykje til felles med olje- og gassplattformer, og som Kværner har gode føresetnader for å levere.

– Då snakkar ein størrelse som svarar til ein stor plattform med understell.

Historisk sus

Når Kværner har ambisjonar om å vekse omsetnaden til over 10 milliardar, vil havvindsatsinga utgjere ein vesentleg bit av dette.

Kor lenge Johansen skal sitje på verftsdirektørkontoret før den nyutnemnde direktøren Jarle Henriksrud tek over er ikkje heilt klart, men det blir godt ut i neste år. Johansen, som sjølv har vore 30 år i Aker/Kværner-systemet, trivst godt der han sit.

– Eg synest det er veldig hyggeleg. Det er ein spennande og krevjande jobb, og ein funksjon med litt historisk sus. Det er klat det ligg litt prestisje i å sitje her og ha eit så stort og uvant kontor. Men eg har vore ein del av leiargruppa og sete tett på tidlegare direktør Steinar Røgenes, så sånn sett var ikkje dette noko sjokk.