For ei tid tilbake gjekk Selvaag Bolig offentleg ut i Dagens Næringsliv og etterlyste oppkjøparar av industriområdet på Kjøtteinen på Stord.

No er det klart at det er Kværner sjølv som blir kjøparen, skriv Stord24.

– Oppkjøpet gjer at Kværner blir eineiegar av selskapet som gjennom dotterselskapet Stord Industribygg AS eig kontorbygget på Bleikjehaugen, leirområdet ved Naustvågen og Kjøtteinståa med tilhøyrande bygningar, opplyser selskapet i ei melding.

Med denne transaksjonen eig verftet no eit areal på 123 000 m2 og 10 000 m2 i kontorareal. Kjøpet vert gjennomført i tredje kvartal 2019.

– Selvaag Bolig er godt nøgde med at Kværner no tekk over eigarskapet i Stord Industribygg ettersom verksemda til dette selskapet ikkje er innanfor vår kjernevernsemd, som er bustadutvikling og bustadygging, seier Sverre Molvik i Selvaag Bolig.

– Tilgang på eigna areal og fasilitetar vil vere viktig når me skal utvikle framtida sitt Kværner. Investeringa gir Kværner kontroll på naudsynte fasilitetar, og vil redusere risiko forbunde med eksterne lager- produlsjons- og kontorfasilitetar seier konserndirektør Steinar Røgenes.