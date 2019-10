Torsdag morgen signerer Equinor kontrakter for en samlet verdi til 3,3 milliarder kroner for havvindsatsingen Hywind Tampen.

Kontraktene går til Kværner, Siemens Gamesa Energy, JDR Cable System og Subsea 7.

– Signering av fem store kontrakter er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere pionérprosjektet Hywind Tampen. Kontraktene er vunnet i internasjonal konkurranse og viser at olje- og gassindustrien også er konkurransedyktig innen fornybarprosjekter. De tildelte kontraktene vil gi betydelige ringvirkninger i Norge, sier Anders Opedal, konserndirektør i Equinor for Teknologi, prosjekter og boring.

Equinors flytende vindpark vil bestå av elleve flytende vindturbiner på mellom 260 og 300 meter havdybde. Totalt vil kapasiteten fra vindturbinene bli på 88 MW, noe som tilsvarer om lag 35 prosent av det totale kraftbehovet til Snorre og Gullfaks-plattformene. Resten av energien henter de ved hjelp av gassturbiner.

Verdt 1,5 milliarder

Kværner har fått oppdraget med å designe og produsere elleve flytende betongskrog for turbinene. Kontrakten har en verdi på rundt 1,5 milliarder kroner, opplyser selskapet i en melding. Arbeidet vil starte på Kværners spesialiserte anlegg på Stord før bunnseksjonene og vindturbinene ferdigstilles i Vindafjorden og i Gulen.

Kværner-kontrakten inkluderer også gjennomføring av sammenstillingsaktivitetene, uttauing og installasjon av ferdigstilte vindturbiner, opplyser Equinor. Prosjektet vil dermed involvere flere norske ingeniørmiljøer.

– Kværner har som mål å bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for miljøet og samfunnet. Hywind Tampen-prosjektet baner vei for flere vindkraftparker både i Norge og internasjonalt. Dagens nye kontrakt er et veldig viktig skritt i Kværners strategi om å vokse innen fornybar virksomhet, i tillegg til vår eksisterende virksomhet innen olje og gass, sier konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken i en pressemelding.

Prosjektet påbegynnes umiddelbart og skal ferdigstilles høsten 2022, opplyser Kværner.

Se video av hva Kværner-kontrakten går ut på her:

– Gledelig for norske leverandører

– Det var en viktig milepæl for oss da vi våren 2019 ble bedt om å delta i tidligfase-prosjektering for Hywind Tampen, og dermed bidra til å utvikle løsningen som vi nå skal begynne å bygge. I år har vi også rekruttert flere betongspesialister, fordi vi ser flere muligheter for Kværner til å delta i viktige prosjekter globalt, sier Løken.

Fabrikasjon av vindturbinene er tildelt Siemens Gamesa, og vil foregå ved flere lokasjoner i Europa før de transporteres til Wergeland Base i Gulen i Sogn og Fjordane, hvor de skal sammenstilles.

JDR Cable System Ltd skal levere de elektriske kablene som vil fabrikkeres i Storbritannia. Subsea 7 skal stå for installasjon av de elektriske kablene samt oppkobling til Snorre- og Gullfaks-plattformene.

Som operatør vil Equinor være ansvarlige for drift og vedlikehold av vindparken. Vindturbin-vedlikeholdet vil gjennomføres av Siemens Gamesas norske serviceorganisasjon, som har fått en 5-årskontrakt i tilknytning til vindturbinleveransen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) er godt fornøyd kontraktstildelingene.

– Det er gledelig at norske leverandører har vunnet frem i konkurransen om viktige deler av Hywind Tampen-utbyggingen. Jeg er trygg på at selskapene kommer til gjøre en så god jobb at de står enda sterkere i kampen om oppdrag ved fremtidige havvindprosjekter over hele verden, sier Freiberg i en kommentar.

Oppstart i 2022

Tidligere denne måneden ble det klart at Equinor besluttet å investere fem milliarder kroner i det flytende havvindfeltet, etter at de tidligere i høst mottok 2,3 milliarder kroner i statlig støtte fra Enova for å realisere prosjektet.

Hywind Tampen-prosjektet skal installeres offshore Norge, vest for Bergen, hvor vindturbinene skal levere elektrisk kraft til olje- og gassplattformene Gullfaks A, B, C og Snorre A og B.

Olje- og gassplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark.

Utslippene fra Gullfaks- og Snorre-feltene skal reduseres med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler, ifølge Equinor.

Alle kontraktene har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av plan for utbygging og drift, opplyser selskapet.

Oppstart av vindparken planlegges i slutten av 2022.

