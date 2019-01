Det har vært et tøft år for CHC Helikopter Service.

– Etter restruktureringen og tilførsel av ny kapital, og ikke minst reduksjon i helikopterflåten vår, er vi nå på full fart opp igjen. Jeg mener at vi nå er svært godt posisjonert for framtiden, sa europasjef Mark Abbey i CHC-konsernet til Aftenbladet tidligere i år.

Årsberetningen for 2018 viser at det har vært tøffe tider i helikopterbransjen. I 2016 varslet selskapet at mellom 80 og 120 kunne miste jobben. Da hadde allerede 377 stillinger forsvunnet siden 2015. Ifølge årsregnskapet for 2018 er CHC Helikopter Selskap nå nede i 280 ansatte – mot 323 i 2017.

Årets regnskap viser den økonomiske situasjonen i selskapet mellom 1. mai 2017 og 30. april 2018 – et såkalt avvikende regnskapsår.

Mistet storkontrakt

Omsetningen har falt med 31 prosent fra 2017 til 2018. I fjor omsatte CHC Helikopter Selskap, datterselskapet til CHC Group, for 1,9 milliarder kroner. I 2018 kom inntektene totalt på 1,32 milliarder.

Hovedforklaringen på omsetningssvikten er at selskapet mistet en milliardkontrakt med Equinor til konkurrenten Bristow. Dermed måtte CHC Helikopter Selskap i 2017 legge ned basen i Bergen, som lenge hadde vært selskapets viktigste.

– Oljeprisen har holdt seg på et vesentlig lavere nivå enn tidligere, noe som har påvirket etterspørselen etter helikoptertjenester og ført til økt press på prisene, skriver direktørene i årsberetningen.

Selskapet har klart å redusere kostnadene med 23 prosent fra 2017 til 2018. Utgifter til lønn har blitt redusert med 28 prosent, noe som kommer av at 43 arbeidstakere har forlatt selskapet det siste året.

Nye kontrakter

I 2018 sikret CHC Helikopter Selskap seg en SAR-kontrakt med justisdepartementet på tre år – noe som betyr mer søk- og redningsarbeid. Kontrakten er en fornyelse etter at forrige kontrakt gikk ut i 2017, og betyr at CHC Helikopter Selskap nå har anledning til å bygge en mer variert portefølje, skriver direktørene.

Fakta Forlenge Lukke CHC Helikopter Service driver transport og søk- og redningstjenester fra basene i Sola, Florø, Kristiansund og Brønnøysund. I tillegg har selskapet fire offshore-baser og korte oppdrag i Bergen, Hammerfest og Kirkenes.

Hovedkontoret ligger på Stavanger lufthavn, Sola.

Eies med 45 prosent av CHC Group, som har hovedkvarter i USA.

Oljebransjen er fortsatt svært viktig for CHC Helikopter Service. Tidligere i år fortalte europadirektør Mark Abbey at selskapet så for seg vindparker til havs som et viktig forretningsområde etter hvert som det blir mindre helikoptertrafikk til oljeriggene. I 2018 vant selskapet korttidskontrakter med Faroe, OMV, Wellesley og Wintershall.

Selskapet leverer et driftsresultat på minus 14,3 millioner kroner i 2018. Tilsvarende tall i 2017 var 177,7 millioner kroner. CHC Helikopter Service leverte et resultat før skatt på 6,58 millioner kroner i 2018. Det er langt lavere enn bunnlinjen for 2017, som viste et overskudd på 175,4 millioner kroner.

Til tross for at CHC-konsernet har redusert flåten sin kraftig, har bransjen totalt svært mange helikoptre i trafikk. Det gjør at prisene holdes på et lavt nivå. I årsberetningen skriver direktørene at de forventer flere timer i luften og at de er optimistiske med tanke på økt etterspørsel etter CHCs helikoptre.