Nå er det vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft enn det har vært de siste seks årene. Det fører til økt etterspørsel, som etter alt å dømme vil bidra til økt lønnsvekst.

Det viser ferske tall fra Vestlandsindeksen, en kvartalsvis undersøkelse som ble offentliggjort for 30. gang torsdag.

– Nå nærmer vi oss full sysselsetting på Vestlandet. Samtidig sier halvparten av olje- og gassbedriftene at de vil ansette nye folk i løpet av de neste seks månedene. Det vil kunne presse lønningene oppover, sier Fresvik, som er konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest (SPV).

I undersøkelsen er 700 bedriftsledere på Vestlandet spurt om økonomiske resultater, og hvilke forventninger de har til fremtiden. Over halvparten av dem mener at lønninger er den kostnaden som vil øke mest fremover.

– Måtehold bør være et stikkord

Det er sikkert mange arbeidstakere glade for. Men konsernsjefen er bekymret.

– Lønnsutviklingen de siste årene har vært svak. Det har også kronekursen. Disse effektene har sammen ført til økt konkurransekraft for vestlandsbedrifter som eksporterer varer og tjenester til utlandet, sier hun.

Hvis lønningene nå skulle begynne å stige, kan det bli vanskeligere for de eksportrettede bedriftene å konkurrere på pris.

– Derfor er det vesentlig fremover at en ivaretar den positive konkurranse-effekten ved å sørge for en moderat lønnsvekst. Måtehold bør være et stikkord, sier Fresvik.

Forventningene faller

Vestlandsindeksen inneholder en forventningsindeks, som sier noe om hvilke forventninger bedriftene har til den økonomiske situasjonen sin de neste seks månedene.

Graden av forventninger presenteres på en skala fra 1 til 100, hvor alt over 50 regnes som positivt.

Som det fremgår av grafen under, har forventningsindeksen i undersøkelsen blant bedriftene gått ned til 65,3, fra 68,5 ved forrige kvartals måling.

Selv om tallet har gått ned, er det fremdeles høyere enn det historiske gjennomsnittet de siste årene.

Tilbakegangen går igjen i nesten alle næringsgruppene som har deltatt i undersøkelsen.

Blant bedriftene med nedgang, er det de olje- og gassrelaterte selskaper som ser mest optimistisk på neste seks månedene. Samtidig er de mindre optimistiske nå enn i tidligere målinger.

Slåss om utviklere

Selv om bedriftene sier de vil rekruttere, er det ikke sikkert de vil ansatte de samme som har måttet gå fra jobbene sine de siste årene.

– Det fremgår ikke klart av disse tallene, men bedriftene har stor grad av kompetansevridning knyttet til digitalisering og overgangen til et mer fossilfritt samfunn, sier Fresvik.

Det øker blant annet etterspørselen etter teknologer og utviklere, noe det er manko av på Vestlandet, ifølge konserndirektøren.

At kompetansen som etterspørres har endret seg gikk virkelig opp for henne på et kundeseminar denne uken, forteller hun.

En representant for en mellomstor teknologibedrift innen olje- og gassbedrift på Vestlandet mente at bankene stikker av med de beste utviklerne de ønsket å ansette.

– Når våre egne kunder uttrykker dette, sier det noe om at vi i større grad konkurrerer om de samme hodene på kryss av flere bransjer. Det er egentlig et veldig tydelig tegn, sier Fresvik.