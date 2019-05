5. Hotell i særklasse

Johan Sverdrup-feltet har fått Nordsjøens største boligkvarter målt i antall senger. 450 lugarer og 560 senger. Til sammenligning har Stavangers største hotell, Energy-hotellet på Tjensvoll, 400 rom med dobbeltsenger. Atlantic Hotel i sentrum har 365 rom.

6. Olje i 50 år

«Den som skal slukke lyset på Johan Sverdrup-feltet er trolig ikke født ennå.» Denne frasen har vært blant de mest gjentatte i Equinor-sjefenes taler de siste årene. Og det virker. At feltet kan produsere i 50 år, blir stadig referert til.

7. Snublende nært

Johan Sverdrup-feltet ligger «rett utenfor stuedøren», omtrent 160 kilometer vest for Stavanger.

8. Ringvirkninger

Så langt er over 60 milliarder kroner tildelt i kontrakter, og det meste av arbeidet har gått til norske selskaper, ifølge Equinors egen oversikt. «I første fase av Johan Sverdrup utbyggingen mottok leverandører i Norge mer enn 70 prosent av kontraktene. På tross av fortsatt sterk internasjonal konkurranse ser den norske andelen ut til å bli enda høyere i andre fase», hevdet selskapet i en pressemelding nylig.

9. På skinner

Først fase av utbyggingen har gått som en drøm. 20 byggeplasser på land har vært involvert i tillegg til arbeidet ute i havet. Da stigerørsplattformen ble levert fra Samsung-verftet i Sør-Korea under 20 måneder etter byggestart, mente Statoil (nå Equinor) at dette var «en mulig uoffisiell verdensrekord» for raskeste bygging av et plattformdekk av denne størrelsen, ifølge Teknisk Ukeblad.

10. Pengemaskin for AS Norge

Når produksjonen er på topp vil Johan Sverdrup stå for cirka 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon. Oljeprisen er som kjent lunefull og ingen vet hvor attraktiv olje og gass blir framover. Men Equinor bruker et regnestykke som antyder at feltet kan gi eksportverdier på 1430 milliarder kroner over feltets levetid, med inntekter til den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 170.000 kroner per snute her til lands.

11. «Det digitale flaggskipet på norsk sokkel»

Navnelappen blir brukt av Equinor selv, som kaller offshoreansatte som kommuniserer, rapporterer, følger opp og behandler oppgaver ute på installasjonene for «digitale feltarbeidere». Hovedsakelig fanger, analyserer og visualiserer de data på Johan Sverdrup, spesielt undergrunnsdata. Det betyr for eksempel fiberoptikk i brønner, permanent reservoar monitorering (overvåking) og utvikling av nye softwareløsninger. Digitalisering av feltarbeidet har en viss betydning også for offshore bemanning, og det er mange elementer av driften på Sverdrup som kan styres fra land, eksempelvis kontrollrommet.

12. Redningsplanken

Cirka 12.000 personer verden over har daglig jobbet med oljefeltutbyggingen siden oppstarten, ifølge beregninger Equinor støtter seg til. Johan Sverdrup kom som en redningsplanke for norsk oljenæring i kriseårene etter oljepriskollapsen i 2014. I byggeårene mellom 2015-2025 genererer Johan Sverdrup mer enn 150.000 årsverk i Norge. Analysebyrået Agenda Kaupang har, på oppdrag fra Equinor, regnet ut at feltet årlig vil bidra med mer enn 3.400 årsverk i Norge når det kommer i drift.

13. Dusavik leverer

Hovedforsyningsbasen for gigantfeltet er Dusavik i Stavanger. Oljen fra feltet går til Mongstad-terminalen i Hordaland ved hjelp av Norges største oljerør – røret har en diameter på 36 tommer og er 283 kilometer langt. Gassen går via Statpipe til prosesseringsanlegget Kårstø på Karmøy.

14. Kraft fra land

Johan Sverdrup-feltet drives med strøm levert fra land. Equinor sier dette vil redusere utslippet av klimagasser offshore med 80–90 prosent. Vanligvis brukes gassturbiner for å forsyne plattformene med kraft. Johan Sverdrup-feltet vil likevel slippe ut 23.000 tonn CO2 årlig i snitt, fortalte E24 nylig. Og selvfølgelig vil oljen og gassen, som hentes opp, resultere i utslipp av klimagasser når de blir solgt og brukt.

15. Feltet skal vokse

Nok en prosessplattform skal på plass på Johan Sverdrup-feltet. Det skjer i andre fase av utbyggingen. Da kommer i tillegg satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen. Flere felt på Utsirahøyden (inklusive feltene Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen) skal få kraft fra land. Oppstart av andre byggetrinn er planlagt i fjerde kvartal 2022, og vil øke produksjon fra feltet fra 440.000 fat olje per dag til 660.000 fat per dag.

Epilog

Disse eier Johan Sverdrup-feltet: Equinor: 40,0267 prosent (operatør), Lundin Norway: 22,6 prosent, Petoro: 17,36 prosent, Aker BP: 11,5733 prosent og Total: 8,44 prosent.

Personen Johan Sverdrup var norsk politiker fra 1850-årene og fram til 1889. Han var statsminister i Norge mellom 1884–1889. Han er også kjent som en av grunnleggerne av det politiske partiet Venstre i 1884 og som pådriver for et parlamentarisk styresett i Norge.