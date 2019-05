Johan Sverdrup-prosjektet er blant de største utbyggingene på norsk sokkel noensinne.

Prosjektet er godt i gang, og feltet skal etter planen starte produksjonen i november.

Onsdag ble også den andre fasen av utbyggingen formelt godkjent av Olje- og energidepartementet etter at Stortinget sa ja 29. april.

– Dette er en stor dag for Equinor og de andre Johan Sverdrup-partnerne. Johan Sverdrup er et felt i verdensklasse som skal levere verdier til eiere og felleskapet i 50 år framover, med rekordlave utslipp. Med dette begynner for alvor andre fase av utbyggingen, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i en pressemelding.

Fakta Forlenge Lukke Johan Sverdrup-feltet Ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger.

Første fase skal etter planen starte opp sent i 2019.

Andre fase av prosjektet i 2022.

Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland.

Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø på Karmøy.

Investeringer for første fase anslått til rundt 88 milliarder kroner. Andre fase vil ha investeringen på pluss minus halvparten.

Feltet skal drives med kraft fra land. Kilde: Equinor

Nytt plattformdekk

Equinor er operatør på feltet, mens Lundin, Petoro, Aker BP og Total er partnere.

Johan Sverdrup-utbyggingens andre fase skal koste 41 milliarder kroner.

Onsdag ble også oppstarten for byggingen av et nytt plattformdekk hos Aibel i Haugesund.

– Johan Sverdrup har spilt en viktig rolle for leverandører og lokalsamfunn i Norge, også for Aibel og Haugesund. Med byggestart for den andre prosessplattformen her på Aibels verft på Risøy, vil Johan Sverdrup-prosjektet nok en gang kunne prege bybildet her i Haugesund, og det er flott, uttaler prosjektdirektør Trond Bokn.

