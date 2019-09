Det var ved gjennomgang og testing av utstyr i sommer at det ble oppdaget korrosjon som følge av vanninntrenging i lysarmaturer. Et omfattende opprettingsarbeid ble da satt i gang.

Nå er rundt 110 elektrikere i sving for å utbedre og skifte lysarmaturer. Totalt er det snakk om rundt 10 000 lysarmaturer på Johan Sverdrup-plattformene, minst 3000 av disse skal skiftes eller oppgraderes.

Equinor har ennå ikke funnet årsaken til korrosjonen, men selskapet forteller til Aftenbladet at det jobbes med leverandører for å få dette avklart. Korrosjonen har, ifølge Equinor, hovedsakelig blitt oppdaget på armaturhus og brakett.

Tre plattformer og broer

Informasjon om disse problemene er også sendt ut til andre Equinor-installasjoner, som har benyttet samme type lysarmaturer, for gjennomgang.

– Vi har oppdaget korrosjon på boreplattform, stigerørsplattform, prosessplattform og bro. Boligkvarteret er definert som et sted uten hydrokarboner og har ikke vært prioritert for en systematisk inspeksjon så langt, forklarer Lise Andreassen Hagir, pressekontakt i Equinor til Stavanger Aftenblad.

Hun påpeker at Petroleumstilsynet i august ble informert om korrosjonsutfordringen og at selskapet er i dialog med tilsynet mens opprettingsarbeidet foregår for å sikre integritet og sikkerhet på anlegget.

– Opprettingsarbeidet består av å demontere og inspisere alle lysarmaturer av denne typen lokalisert utendørs. De armaturene som etter inspeksjon ikke er godkjent til videre bruk, blir skiftet ut og en helt ny armatur installert. Vi er kommet rundt halvveis i arbeidet, mens det arbeidet som var planlagt utført før produksjonsstart er ferdig, fortsetter hun.

Både i Norge og Sør-Korea

Fra arbeidere som jobber med opprettingen får Aftenbladet opplyst at det er anslått arbeid fram til juletider med dette.

Nina Hol, markedsdirektør i Glamox, bekrefter til Aftenbladet at selskapet har fått en bestilling og produserer armaturer for delvis utskifting på Johan Sverdrup.

– Vi samarbeider godt med Equinor for å avdekke årsaken til utfordringene. Våre armaturer er produsert ved våre hovedfabrikker i Europa og testet og sertifisert etter gjeldende standarder, forklarer Hol.

I Europa har Glamox produksjon i Estland, Tyskland, Sverige og Norge.

Problemene med lysarmaturene er oppdaget på Johan Sverdrup-moduler som er bygget både i Norge og Sør-Korea. Boreplattform og gangbroer som er bygget i Norge og på stigerørsplattform og prosessplattform som er bygget i Sør-Korea.

– Opprettingsarbeidet knyttet til lysarmatur vil i prinsippet ikke påvirke plan for oppstart i oktober. Sikkerhet har første prioritet. Vi vil ikke starte opp produksjon før det er trygt og sikkert å gjøre det, sier Lise Andreassen Hagir i Equinor.

Equinor og Glamox skal ikke ha avklart hvem som dekker kostnadene for ekstraarbeidet, men dersom det er leveransen det er noe galt med, er det vanlig at leverandører dekker dette.