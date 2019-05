Barometeret skiller mellom de bedriftene som har lite og mye inntekter knyttet til olje- og gassvirksomheten. Og de selskapene som har mer en to tredeler av inntektene sine fra olje og gass, er de største optimistene. 74 prosent av disse selskapene tror at de får mer inntekter og høyere aktivitet det neste året.

Hos de bedriftene som ikke er eksponert mot olje i det hele tatt, har optimismen faktisk gått litt ned fra siste kvartal i 2018. Likevel er flertallet også her fortsatt optimister: Knapt 60 prosent tror på økt inntjening i år.

Varer lenger

– Tallene tyder på at oljeoppturen kommer til å vare lenger enn vi trodde for et par kvartaler siden, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Aftenbladet.

– Mange bedriftsledere i oljesektoren tror på bedre tider langt inn i 2020. Det er egentlig da utflatingen i den økonomiske veksten skulle begynne.

Etter den skarpe nedturen fra 2014, flatet nedgangen ut høsten 2016, og våren 2017 kom det et markert, positivt omslag i økonomien i Rogaland.

Flere ansatte

Hele 70 prosent av bedriftene som har mer enn en tredel av inntektene sine fra olje og gass, forteller at de kommer til å ansette flere folk de neste månedene. Dette er en markert økning fra den siste målingen i fjor.

– Arbeidsledigheten i Norge er nå på det laveste på 10 år. Ledigheten har falt mest i Rogaland. Her er ledigheten nå mellom 2 og 3 prosent, og det er som landsgjennomsnittet, sier Knudsen.

Han tror at det nå blir en hard kamp om folk. Mye tyder på at bedriftsledere allerede frykter at de ikke klarer å få tak i de rette folkene.

Hør podkast om rekruttering til oljebransjen her:



Lønnspresset kommer

– Blir ledigheten enda lavere, ned mot 1,5 prosent, så vet vi at lønnspresset øker og kostnadene blir høyere for bedriftene.

Knudsen tror at vi er avhengig av økt arbeidsinnvandring for å skaffe nok folk.

– Vi har jo tidligere tatt i mot folk fra mange europeiske land, men nå er tidene mye bedre der. I Polen er arbeidsledigheten som på 1980-tallet, og i Tyskland er like mange i arbeid som før gjenforeningen i 1990. Polakkene og andre har reist fra Norge og jobber heller hjemme.

Svakere krone

Knudsen peker også på at en svakere krone gjør at Norge ikke lenger er et like attraktivt sted å jobbe for utlendinger, som jo omregner lønnen i euro eller pund.

– Men den økonomiske tyngdekraften tilsier at arbeidsgivere som ikke får tak i folk hjemme, henter arbeidstakere fra utlandet. Det tror jeg vil skjer også denne gangen, sier Knudsen.

En positiv side av den svakere kronen er at bedrifter som eksporter varer til utlandet lettere får solgt varene sine.

– Den svake kronen gjør at utenlandske importører får norske varer billigere. Der er med på å sikre arbeidsplasser utenfor oljesektore. Det er jo også slik at mange bedrifter som tidligere var helt avhengige av olje- og gassektoren nå har omstilt seg og henter en del av inntektene sine fra andre bransjer, sier Knudsen.