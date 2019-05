I sin seneste månedsrapport om det globale oljemarkedet skriver Paris-baserte IEA at markedsbalansen nå er i ferd med å snu fra overskudd til underskudd. At tilbudet blir lavere enn etterspørselen er positivt for oljeproduserende nasjoner, som ønsker å holde prisene høye.

Energibyrået trekker fram de amerikanske sanksjonene mot Iran som en av årsakene til nedgangen på tilbudssiden. Irans oljeproduksjon falt i april til 2,6 millioner fat olje per dag. Det er det laveste nivået på fem år, og ifølge IEA er det godt mulig at fallet fortsetter i mai ned til et nivå man ikke har sett siden Irak-krigen på 1980-tallet.

Ekstraordinære hendelser bidro også til å dra produksjonsnivået ned. Blant annet ble en rekke oljetankere tilhørende Emiratene sabotert på mystisk vis i Persiabukta, og et droneangrep Iran-støttede opprørere i Jemen hevdet å stå bak slo en kort periode ut en av Saudi-Arabias største oljerørledninger.

Parallelt med forstyrrelsene, som også fant sted i kriserammede Venezuela, fortsatte effekten av pakten mellom Russland og landene i oljekartellet OPEC om å kutte i produksjonen. Ifølge IEA produserte disse landene 440.000 færre fat olje per dag enn det som var anslått for april.

Tross redusert produksjon var det fortsatt et lite overskudd av olje i markedet i april, ifølge IEA. Årsaken er treg vekst i etterspørselen.

– Denne tregheten ventes å bli kortvarig, og vi venter at etterspørselen vil skyte fart resten av året, skriver energibyrået.