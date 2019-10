1. Historisk oljeuke

Mandag markerte Mongstad «first oil» fra Nordsjøgiganten Johan Sverdrup, som skal produsere i 50 år (selv om den aller første oljen egentlig kom uken før). Fredag var nok en stor dag i norsk oljehistorie, da det er 50 år siden Ekofisk ble funnet. Totalt har Ekofisk, som fortsatt lever i beste velgående og etter planen skal gjøre det fram mot 2050, skapt verdier for om lag 2500 milliarder kroner.

2. Fem spørsmål og svar om situasjonen i DOF

I et dårlig marked, der flere banker ønsker å trekke seg ut av supply-bransjen, har DOF fått problemer med finansieringen. Selskapet har måttet be om utsettelser på innbetalinger, og jobber med å få på plass en ny og langsiktig finansiering. En gruppe långiverne avviste først en slik utsettelse, og ment de fikk for lite informasjon fra selskapet. Tirsdag denne uken gikk de likevel med på en utsettelse, i bytte mot en lovnad om mer informasjon. Ifølge avtalen må selskapet nå innkalle til et nytt møte innen 22. november, der både aksjonærer, banker og obligasjonseiere basert på denne informasjonen inviteres til å diskutere en løsning for det pressede selskapet.

3. «One hit wonders» i opppdrett?