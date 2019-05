-Både styret og ledelsen har over tid arbeidet målrettet for at Endúr ASA skal videreutvikles til å bli et sterkt og robust vestlandbasert industrikonsern som kan levere en lønnsom vekst. De positive resultatene for 1. kvartal 2019 viser at vi har lykkes med å starte denne prosessen. Nå skal overskudd og aktivitetsvekst forsterkes ytterligere, forklarer Eikeland i en pressemelding.

Nåværende konsernsjef Nils Hoff går over til en nyopprettet stilling som driftsdirektør.

I høst ble det klart at Bergen Group og oljeserviceselskapet Endúr Fabricom skulle slås sammen. Senere skiftet det nye selskapet navn til Endúr.