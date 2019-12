Det skriver Dagens Næringsliv.

– Det er klart dette er en kjedelig situasjon for de 64 ansatte i Pipeline and Process Services (PPS)-avdelingen som er blir berørt av et eventuelt salg, sier Knut Nesland til DN.

Han er hovedtillitsvalgt for Halliburtons fagforeningen Industri Energi og sitter også i selskapets styre.

– Vi vet svært lite om hvem som eventuelt vil kjøpe oss. Det gjør det også vanskelig for oss å informere de ansatte. Det er mange spørsmål og få svar, sier Nesland til DN.

Sist uke fikk de ansatte beskjed om at Halliburton Pipeline and Process Services (PPS) skal selges. Divisjonen opererer globalt og leverer et komplett spekter av drifts- og vedlikeholdstjenester knyttet til særlig trykktesting og rensing, såkalt flushing, av rørledninger.