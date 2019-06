I en omfattende rapport har konsulentselskapet Acona saumfart olje- og gassprosjektene Goliat, Ivar Aasen og Aasta Hansteen. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Petroleumstilsynet, og har avdekket at oljeselskapene ikke har gjort en god nok jobb, skriver Aftenbladet.

Goliat-prosjektet i Barentshavet har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og er blitt karakterisert som et skandaleprosjekt. Italienske Eni – gjennom datterselskapet Eni Norge – var ansvarlig for utbyggingen. Nå har Vår Energi tatt over, etter at Eni Norge og Point Resources slo seg sammen.

Vår Energi har bidratt til Acona-rapporten, forteller kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff. Han hadde tidligere samme rolle i Eni Norge, og kjenner dermed Goliat-historien godt. For Wulff har den ferske rapporten vært et av flere bidrag til hvordan selskapet kan lære av Goliat-prosjektet.

– Vi har delt de erfaringene og lærdommene vi har gjort med Goliat, også for å sikre læring på tvers av næringen. Rapporten bygger i stor grad på samtalene vi har hatt de som står bak rapporten og dokumentasjon vi har lagt fram. Vi og andre har gjennomført flere studier etter at Goliat kom i drift, og det har ført til forbedringer på en rekke områder. Denne nye rapporten gir et grunnlag for ytterligere læring, sier Wulff.

MER OM RAPPORTEN HER: Goliat-prosjektet var mer eller mindre ute av kontroll i åtte år

Bekrefter problemer

Aftenbladet har i en rekke artikler omtalt alle problemene da Goliat-feltet i Barentshavet skulle bygges ut – fra byggingen ved Hyundai-verftet i Sør-Korea, til en uferdig plattform kom til Norge og ble satt i drift av daværende operatør Eni (nå Vår Energi).

Rapporten til Acona bekrefter dette. Her framgår det at Goliat-prosjektet kom ut av styring. Planene var urealistiske. Hyundai overholdt ikke ansvaret for oppfølging av underleverandører, rapportering av framdrift, kostnader, oppdatering av risiko og mer.

Skjulte feil

Eni visste at Hyundai ikke fulgte opp kvalitetsarbeidet godt nok, og prøvde å sette inn egne ressurser, uten at dette ga gode nok resultater, skriver Acona. Etter hvert ble målet at plattformen skulle framstå som uten feil ved overlevering – selv om den faktisk var full av feil. Rapporten viser til at det ble tatt grep i Sør-Korea for å skjule mangler, også sikkerhetskritiske.

Ansatte ikke hørt

Wulff i Vår Energi mener at selskapet har lært og at situasjonen nå er en helt annen på Goliat-plattformen enn den var ved oppstart.

– Hva er det viktigste dere har lært?

– Det er både innen det tekniske, organisatoriske og operasjonelle. Forbedringene har kommet på en rekke områder.

– Rapporten omtaler blant annet at Goliat-prosjektet var uten styring i flere år og at også sikkerhetskritiske mangler ble skjult. Hvordan ser dere på dette?

– En av hovedårsakene til at prosjektet kom feil ut, og fortsatte å være på feil kurs, var svak involvering av ansatte. Dette ga en del konsekvenser, og for oss har nok det vært en av de viktigste lærdommene. Så peker rapporten også på flere positive sider ved prosjektet, og det er også viktig å få fram. For eksempel har sikkerhetssystemene vist seg å fungere godt og etter design, sier Wulff.