I Klassekampen denne uken åpnet flere Høyre-topper, som finanspolitisk talsperson Henrik Asheim, fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg og stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle betydelige endringer i Høyres oljepolitikk og oljebransjens rammebetingelser.

Sistnevnte er usikker på om oljeindustrien fortsatt kan ha de samme skattefordelene framover.

Når Espen Barth-Eide eller andre i Ap har foreslått endrede rammebetingelser, som å endre leterefusjonsordningen, har olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) kritisert Ap for å spre usikkerhet om bransjens rammevilkår.

Vil ikke refse

Nå innrømmer statsråden overfor Aftenbladet at han «ikke synes noe om» utspillene fra Høyre-politikerne.

Samtidig forholder han seg til at Erna Solberg (H) står fast på gjeldende oljepolitikk – og regjeringsplattformen.

– Oljen skal opp, og det skal Frp sørge for.

– Du har tidligere kritisert Ap for å spre usikkerhet om oljenæringens rammevilkår ved å ta sånne diskusjoner. Er det nettopp dette som skjer i Høyre nå?

– I motsetning til Jonas Gahr Støre som partileder i Ap, synes jeg partilederen i Høyre onsdag var veldig klar og tydelig.

– Barth Eide er ikke partileder?

– Når noen tenker høyt i Høyre, som jeg oppfatter at dette var, så er det ikke tvil om hva som er politikken i Høyre etter at Erna Solberg var ute på Dagsrevyen onsdag. Det er ikke alltid det står igjen like klart og tydelig hva som Aps politikk egentlig er når sånne utspill kommer fra Ap.

– Du føler ikke for å refse Asheim, Westgaard-Halle og eller andre for å sende slike signaler nå?

– Nei.

– Selv om du refser opposisjonens representanter når de kommer med sånne signaler?

– Det jeg er glad for, er tydeligheten til statsministeren. I den grad det har oppstått usikkerhet om hva som er Høyres petroleumspolitikk, mener jeg Erna Solberg har ryddet den godt unna veien. Så registrerer jeg at Høyre har en programprosess, og det er ikke ulovlig å tenke høyt, selv ikke for Høyre, sier han.

Tankekorset

Norsk sokkel er spesielt viktig for norske leverandører i fjor med hele 73 prosent av omsetningen, viser ny rapport. Rystad Energy, som har laget rapporten, kaller dette for et tankekors.

– Det er i alle fall bra at det blir uttrykt så tydelig som det blir, sier ministeren.

Totalomsetningen relatert til olje og gass i 2018 endte på 373 milliarder kroner, opp ti prosent på ett år.

Norges omsetning var 102 milliarder internasjonalt og 271 milliarder i Norge.

Freiberg skulle ønsket at alle leste rapporten for å skjønne betydningen bransjen har for Norge.

– I hjembygda mi, ja, fra sted til sted i Norge, fra nord til sør, og vil du se et land som påvirkes nettopp av de tallene vi finner i rapporten. Derfor mottar jeg gjerne jævla mye kjeft for at jeg skulle sette rekorder i tildeling av nye områder, fordi det kun er én ting som sikrer at aktiviteten opprettholdes framover, og det er at det er attraktive arealer å lete i. Det har regjeringen levert på, og det har vi så absolutt til hensikt å gjøre framover. Oljen skal opp, fordi det er viktig for sysselsetting, verdiskaping, bosetting og klima.

– Og derfor så synd at Høyre holder på som de gjør nå?

Freibergs team bryter ut i latter av spørsmålet.

– Jeg konstaterer hva statsministeren sa på Dagsrevyen onsdag, og konstaterer at Høyre har en klok partileder og god statsminister, sier han.