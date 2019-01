Pandion Energy ble prekvalifisert for virksomhet på norsk sokkel sommeren 2017. Nå har selskapet nådd en produksjon på 5000 fat oljeekvivalenter daglig.

– For mange ville ikke det vært en stor milepæl. Men det er det for oss, sier administrerende direktør Jan Christian Ellefsen.

Fakta Pandion Energy Norsk oljeselskap

Etablert i 2017

26 ansatte

Kontor på Lysaker i Bærum

Kerogen Capital i London er hovedeier. Selskapets ledelse eier resten.

Har eierandeler i feltene Valhall og Cara

Selskapet ble etablert etter at britiske Tullow Oil bestemte seg for å forlate norsk sokkel i 2016. 13 tidligere Tullow-ansatte kjøpte opp den operasjonelle innmaten fra sin tidligere arbeidsgiver og startet det nye selskapet. Det omfattet blant annet en eierandel i Cara-feltet, der operatør Neptune Energy og partnerne skal levere utbyggingsplan senere i år, og en letedatabase.

Vurderer nye oppkjøp

Årsaken til at selskapet nå har en produksjon på 5000 fat, er imidlertid at det for et drøyt år siden kjøpte ti prosent av Valhall-feltet fra Aker BP.

– Etter at vi kjøpte oss inn, har produksjonen på feltet økt med 20 prosent, sier Ellefsen.

– Dette er et eksempel på eierandeler som passer bra for et selskap som vårt: Modne felt som har potensial for økt produksjon gjennom ytterligere investeringer, og der vår kompetanse kan bidra til nettopp det, legger han til.

Pandion har ikke satt konkrete produksjonsmål for tiden framover. Men bare som følge av vekst på Valhall og oppstart på Cara vil den tredobles de neste fire årene. I tillegg kan det bli nye investeringer.

– Vi vurderer hele tiden muligheten for flere oppkjøp. Det gjelder både feltandeler og virksomheter. Men det må passe inn i selskapet, sier Ellefsen.

– Eieren skjerper oss

Pandions største eier oppkjøpsfondet Kerogen Capital i London. De siste årene har flere slike såkalte private equity-fond kommet inn som eiere på norsk sokkel. Samtidig har etablerte oljeselskaper solgt seg ned og ut.

– Jeg er veldig positiv til denne typen eier, sier Ellefsen, som samtidig peker på at de ulike oppkjøpsfondene også er forskjellige.

– Kerogen er spesialisert på produksjon av olje og gass og er en svært aktiv eier. Det er en vesentlig grunn til at vi har klart å etablere oss så raskt, sier han.

Ellefsen peker videre på at fondene normalt har en tidshorisont på mellom fem og syv år på sine investeringer. Det gjelder også Kerogen.

– Det skjerper oss. De har relativt kort horisont, men vi må tenke mye lenger fram i tid. Vi skal være attraktive for en framtidig kjøper. Slikt eierskap bringer dynamikk, kreativitet og effektiv drift. For oss har det også gitt en rask vei til produksjon – og det trenger norsk sokkel, sier Ellefsen.

Da Kerogen kom inn som eier, sto fondet klar med om lag 2,5 milliarder kroner det ville satse på Pandion. Ifølge Ellefsen er bare en fjerdedel av dette brukt. Porteføljen framover er fullfinansiert, og dermed har selskapet om lag 1,8 milliarder av dette igjen å bruke hvis det dukker opp oppkjøpsmuligheter.

Vurderer operatørskap

I tillegg til mulige oppkjøp skal Pandion lete. Selskapet eier ti letelisenser, og målet er å delta i to til tre brønner årlig som partner. Etter hvert kan det også bli aktuelt å bli operatør.

– Mange av de som ble med fra Tullow, er geofysikere og spesialister på leting. Derfor vil vi være aktive på den fronten, sier Ellefsen.

Selskapet har i dag 26 ansatte. Det er ikke planer om umiddelbar vekst, men det kan skje ved ytterligere oppkjøp.

– Nå er vi posisjonert mellom selskapene som vil kjøpe operatørskap og de minste leteselskapene. Det passer oss bra, sier Ellefsen.