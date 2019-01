– Vårt mantra når det gjelder digitalisering er at vi skal løse ekte problemer, sier Per Lund som er ansvarlig for digitalisering i Odfjell Drilling.

Selskapet vil bruke ny teknologi til å bore sikrere, raskere og billigere.

– Vi jobber med å finne ut hvordan vi kan jobbe mer effektivt, sånn at vi kan håndtere den oppturen vi håper kommer uten å måtte oppbemanne tilsvarende, sier Lund.

Gode på deling

Petoro-sjef Grethe Moen har tidligere uttalt til Sysla at oljebransjen har delingsangst.

Hun påpeker at selskapene i bransjen har innsett at dataene de sitter på, har stor verdi og at mye av den potensielle gevinsten ved digitalisering ligger i å koble data på tvers av systemer, avdelinger og selskaper.

Her mener Lund at Odfjell Drilling allerede ligger godt an.

– Når det gjelder utveksling av data ligger vi allerede langt fremme. Det har vi drevet med i flere tiår. Boring av brønn har alltid hatt en leveransemodell som har involvert mange selskaper, som har gjort det nødvendig å utveksle data. Men jeg tror likevel vi har potensiale til å jobbe enda tettere, sier han.

Vil redusere nedetid

Mye av digitalsatsingen i Odfjell Drilling handler om å gjøre riggene klare for det selskapet kaller «digital drilling ready», som innebærer prosessautomatisering.

Dette vil føre til at riggene kan kjøre lengre sekvenser uten menneskelig intervensjon, og man vil få umiddelbar deteksjon og håndtering av begynnende brønnproblemer, noe som igjen vil føre til redusert nedetid og feil i brønnen, forklarer Lund.

Selskapet vil også bruke sensorteknologi og kunstig intelligens til å oppdage feil tidligere og agere raskere. Dette vil kreve ansatte med riktig kompetanse, sier Lund.

– Må ha kompetente folk

– Det er ekstremt viktig for oss at endringene blir gjort på en styrt måte, med fullt fokus på det ansvaret vi har for våre ansatte, våre rigger og ikke minst må vi sørge for å unngå brønnkontrollhendelser. Vi må ha kompetente folk på riggene som både kjenner borefaget, forstår hva de nye systemene gjør, og er med på den endringsprosessen vi er i, sier Lund.

Han er samtidig klar på at ikke alt kan løses med ny teknologi.

– Å automatisere boreprosessen er veldig viktig for oss. Samtidig vil dette alltid være en veldig fysisk prosess, og det kreves tungt maskineri for å håndtere de høye trykkene og store lastene som er involvert i boring. Du kan ikke bore en brønn med bare en app, sier Lund.

