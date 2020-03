Det skriver oljekjempen Equinor på sine nettsider mandag morgen.

Kapasiteten i anlegget er utvidet slik at platåproduksjon øker fra om lag 440.000 fat olje per dag til rundt 470.000 fat olje per dag allerede i mai. Det var tidligere ventet at platåproduksjonen ville nås i løpet av sommeren.

Ved utgangen av mars er dagsproduksjonen på rundt 430.000 fat olje per dag.

– Johan Sverdrup er et viktig prosjekt for selskapene, industrien og samfunnet. Prosjektet ble sanksjonert under oljeprisnedturen i 2015 og ga viktige oppdrag til leverandørindustrien i en krevende periode. Med lave driftskostnader gir Johan Sverdrup inntekter og kontantstrøm både til selskapene og det norske samfunnet i en periode preget av koronaviruset og et kraftig oljeprisfall, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

– I dagens situasjon er samarbeid mellom operatører, leverandører og myndigheter viktigere enn noensinne for å opprettholde aktivitet og verdiskaping.

Trosser oljepriskollaps

Pressemeldingen kommer samtidig som oljeprisen faller kraftig mandag. Nordsjøoljen handles nå til rundt 23,5 dollar per fatet, ned 9 prosent fra fredagens stenging.

– Johan Sverdrup har svært lave produksjonskostnader. Det gjør at feltet bidrar med sterk kontantstrøm også i perioder med lave priser slik vi ser nå, sier Nedregaard.

Johan Sverdrup-feltet startet produksjonen 5. oktober i fjor, mer enn to måneder foran den opprinnelig planen. Feltet forventes å produsere 690.000 fat olje per dag når det produserer for fullt.

Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat, og forventede driftskostnader er under to dollar per fat, noe som er lavere enn dagens oljepris på under 24 dollar.

Equinor er operatør på feltet, og har en eierandel på 42,6 prosent. Også Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total har andeler i feltet.