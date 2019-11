Fire selskap deler på Equinor-milliarder

Avtalene går over seks år, med mulighet for å forlenge med fire år to ganger. Totalt er verdien beregnet til 3,5 milliarder kroner. Slik fordeles installasjonene:

Aker Solutions:

Statfjord (A, B, C), Martin Linge, Oseberg Feltsenter, Oseberg (Sør, Øst, C), Åsgard (A, B, C), Kristin, Heidrun (TLP, B), Njord (A, B) og Mongstad.

Axess:

Gullfaks (A, B, C), Troll (A, B, C), Kvitebjørn, Visund, Grane og Valemon.

IKM Operations:

Snorre (A, B), Sleipner, Gudrun, Gina Krogh, Draupner, Johan Sverdrup og Tjeldbergodden.

Oceaneering Asset Integrity:

Kårstø, Sture, Kollsnes, Hammerfest LNG, Norne, Aasta Hansteen og Johan Castberg.

Droner er standard

Aker Solutions opplyser at deres andel er verdt 1,2 milliarder kroner for den første seksårsperioden. Selskapets ansatte i Trondheim, Bergen og Stavanger skal utføre jobben.

For IKM Operations er avtalen verdt rundt 500 millioner kroner, opplyser selskapet.

Avtalene gjelder fra 1. januar 2020.

– Disse avtalene gir forutsigbarhet både for Equinor og leverandørene. De legger til rette for et sterkt langsiktig samarbeid der vi kan ta i bruk nye teknologier, forbedre oss kontinuerlig og oppnå økt sikkerhet og verdiskapning for alle parter, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for Anskaffelser i en melding.

Equinor viser blant annet til at bruk av droner til inspeksjon nå har gått fra å være noe litt spesielt til å bli standard.