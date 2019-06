Denne uken ble de ansatte i ExxonMobil Norge informert om at det er satt i gang en prosess for å selge selskapets eierandeler på norsk sokkel. Også relevante myndigheter skal ha fått beskjed.

Overfor Dagens Næringsliv bekrefter pressekontakt Terje Skauen at selskapet er til salgs.

– Det er vist interesse for lisensene, og ExxonMobil vokser i andre deler av verden, deriblant i Guyana, Papua Ny-Guinea, Brasil og Mosambik. Vi jobber hele tiden med å rasjonalisere porteføljen, sier Skauen til avisen.

Norges første funn

Ifølge DN kan eierandelene være verdt opptil 34 milliarder kroner.

ExxonMobil er verdens største uavhengige oljeselskap og har vært til stede på norsk sokkel helt siden starten. Det aller første oljefunnet her til lands ble gjort av selskapet i 1967. Balder-funnet var imidlertid lite og ble først bygd ut i 1999.

I 2017 solgte ExxonMobil sine egenopererte felt på norsk sokkel til Hitecvision-eide Point Resources. Selskapet fusjonerte senere med Eni Norge og fikk navnet Vår Energi.

Nå er altså også resten av selskapets virksomhet i Norge til salgs.

Fortsatt store

Til tross for at selskapet solgte sine egenopererte felt har det vært blant de største aktørene på norsk sokkel. I fjor omsatte ExxonMobil for drøyt 30 milliarder kroner på i Norge.

Selskapet har blant annet eierandeler i felt som Statfjord, Snorre, Åsgard og Sleipner. Grane var det mest innbringende feltet i fjor og ga inntekter på 5,5 milliarder kroner, viser selskapets årsrapport for 2018.

