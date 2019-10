Norsk leverandørnæring omsatte for til sammen 373 milliarder kroner i 2018. Det er ti prosent høyere enn året før, men fortsatt 27 prosent lavere enn toppåret i 2014.

Det viser en rapport fra Rystad Energy.

“Dette vitner om, til tross for betydelig økning i aktivitet og omsetning, at 2018 fremdeles var et noe krevende år for mange norske serviceselskaper”, skriver analysehuset.

Vekst på norsk sokkel

Det er omsetningen på norsk sokkel som trekker opp for leverandørnæringen, med en økning på 13 prosent fra 2017 til 2018. For den internasjonale omsetningen var omsetningsøkningen kun tre prosent i sammen periode.

Nesten tre fjerdedeler av omsetningen, 73 prosent, er nå i Norge, mens 27 prosent er i utlandet.

Internasjonalt er det Storbritannia som er det klart største markedet, med en omsetning på 23 milliarder kroner, opp fire milliarder fra i 2017. Deretter følger Brasil og USA med henholdsvis 12 og 8,9 milliarder kroner i omsetning.

Internasjonalt er norske aktører størst på subsea og plattformdekk. Tilsammen står de to segmentene for 41 prosent av omsetningen, med henholdsvis 21 og 20 prosent hver.

Venter bedring for offshore fartøy

Den globale etterspørselen etter offshore servicesfartøy (PSV og AHTS) nådde bunnen i 2017, og hadde en moderat vekst i 2018. Frem til 2020 venter Rystad at etterspørselen vil øke med rundt 20 prosent. Det meste av denne veksten vil komme i Sør-Amerika, Saudi-Arabia og Asia, tror analysehuset.

Også for konstruksjonsskip ventes en betydelig vekst fremover, med en vekst på 25 prosent frem til 2022. Utviklingen drives av blant annet av feltutvikling i Storbritannia og Norge. Særlig subsea, med subseakabler og såkalte juletrær, er forventet å øke til “historiske toppnivåer”, skriver Rystad.

Venter stor vekst for havvind

Rystad venter at veksten for havvind vil være betydelig sterkere enn for landbasert vind fremover. Særlig Storbritannia og Tyskland trekkes frem, der kapasiteten ventes å øke fra henholdsvis seks og syv gigawatt i 2018 til 21 og 11 i 2023. Kina ventes å bli det største havvindlandet, med en økning fra tre gigawatt i 2018 til 24 gigawatt i 2023.

Samlet sett ventes installert havvindkapasitet globalt å øke fra i overkant av 20 gigawatt til i overkant av 80 gigawatt i femårsperioden. Det er bunnfaste installasjoner som dominerer, skriver Rystad.

Norske leverandører er godt posisjonert innen deler av verdikjeden, mener Rystad. Innen kategoriene Prosjektutvikling og Installasjon og klargjørelse er relevansen for norske leverandører “høy”, mens operasjon og vedlikehold får “middels/høy”.

Flytende havvind utgjør foreløpig en liten del, men Rystad mener satsing på flytende segmentet kan være “meget positivt” for norske leverandører. Havvind kan et gjøre norske selskaper konkurransedyktige i flere deler av verdikjeden, for eksempel EPC-kategorien der relevansen i dag vurderes til “middels”.

