Siden oppstarten i 1979 har Norges største oljefunn Statfjord vært en gedigen, økonomisk suksess. Inntjeningen er på over svimlende 1500 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,5 millioner kroner hver time i 40 år – og hvert år kan 4–5000 årsverk knyttes til Statfjord-feltet.

Opprinnelig skulle den første plattformen på feltet – Statfjord A, som markerte 40-årsjubileum nylig – stenges ned i 1999, men siden har den blitt oppgradert og fått forlenget levetid ni ganger.

Utsatt stenging for tiende gang

Nå kan det bli ti – og nye milliarder i inntekter – selv om det egentlig var bestemt at Statfjord A skal stenges i løpet av 2022, og Statfjord B og C skulle følge etter innen 2025.

For Aftenbladet er kjent med at operatør Equinor ser på muligheten av å forlenge levetiden til Statfjord A og resten av feltet. Den endelige beslutningen er ennå ikke tatt, men de neste ukene blir avgjørende for om Statfjord-plattformene likevel ikke skrotes med det første.

Selv vil ikke talsperson Morten Eek i Equinor si noe annet enn at Statfjord-eierne – foruten operatør Equinor så er det Spirit Energy og Exxon Mobil (andel kjøpt av Vår Energi i september, skal endelig fullføres før nyttår) – i fjor tok beslutning om Statfjord A som omhandler nedstengningsplaner og konsekvensutredning for det.

– Utover det vil jeg ikke kommentere spekulasjoner om levetid for A-plattformen, eller andre felt det ikke er tatt beslutninger om, sier Eek.

Milliardopprydding

Å fjerne en plattform er dyrt. Da Equinor vurderte ulike alternativer for Statfjord A, falt valget på løsningen med å la hele betongunderstellet bli stående og fjerne plattformdekket. Fjerningen er blitt beregnet å koste mellom 3 og 3,5 milliarder kroner.

Totalkostnaden med å stenge ned hele Statfjord-feltet og fjerne de øvrige plattformene er langt høyere.

Spørsmålet nå er om Equinor og de andre eierne heller skal bruke penger på å investere i feltet for å produsere mer olje og gass.

Så vil det en dag være slutt, også for Statfjord, og kostnadene ved fjerning forsvinner ikke. Men i en tid hvor Equinor mangler nye, store prosjekt på norsk sokkel når Johan Castberg-feltet i Barentshavet er klar for produksjon i 2022.

Det er lenge siden et stort funn, og Equinor har satset mye på å forlenge levetiden til en rekke plattformer.

Les også: Møt menneskene som holder Statfjord i gang

Over 20 felt

I mars meldte selskapet at det de siste tre årene har fått godkjennelse av myndighetene til å forlenge levetiden til åtte installasjoner på sokkelen – og at planen er å forlenge levetiden til over 20.

– Levetidsforlengelser er svært god ressursforvaltning. Det gir høy verdiskapning fra etablerte felt, hvor vi og leverandørene våre jobber med sikker drift og lavere utslipp hver eneste dag. Og ikke minst betyr det mer aktivitet i havet, i tråd med ambisjonen vår om at vi fortsatt skal utvikle sokkelen lønnsomt og bærekraftig de neste tiårene, sa Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Equinor kommer også til å ha rekordhøy produksjon i 2025, og viser til at å forlenge levetiden til plattformene er en grunn til det.

På listen over plattformer med som nå skal produsere lenger enn tidligere planlagt, er Gullfaks A, B og C, Oseberg Øst, Snorre A og B, Norne og Åsgard A.

Også for Heimdal-feltet, hvor to personer torsdag ble skadet da en propanflaske eksploderte, jobber Equinor med planer for å forlenge levetiden.

Talsperson Morten Eek opplyser at levetidsforlengelser er god ressursutnyttelse.

– Det bidrar til å sikre tusenvis av arbeidsplasser i havet og på land, og gi store inntekter til samfunnet, eiere og leverandører, sier Eek.

Signert kontrakt for opphogging

Statfjord A var ikke bare planlagt nedstengt, her er beslutningen tatt og oppdraget gitt til Excalibur Marine Contractors, med Kværner på Stord som underleverandør. Etter 43 år i produksjon var planen at det 48.000 tonn tunge plattformdekket skulle fjernes fra betongbeina i ett løft av Pioneering Spirit, for så å fraktes til verftet på Stord for opphogging – samme sted som plattformdekket ble bygget på 70-tallet.

Arbeidet med nedstengningen skulle begynt allerede i høst, med avslutning og plugging av brønner boret i havbunnen. Dette arbeidet har ikke startet – Equinors søknad ligger ennå inne hos Miljødirektoratet til behandling i påvente av mer informasjon fra selskapet.

Nå kan det altså være at Equinor istedenfor å stenge ned feltet og hogge plattformene opp, vil bore nye brønner og hente opp enda mer olje fra feltet mange trodde hadde gjort sitt.