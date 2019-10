De siste årene har Brasil seilet opp som et av Equinors viktigste land utenfor Norge. De neste årene skal selskapet investere 125 milliarder kroner i landet.

Oljegiganten har allerede vært til stede i Brasil i 18 år og fikk sitt første operatørskap i 2011. Det siste tiåret har imidlertid framfor noe vært preget av en stor korrupsjonsskandale knyttet til det statlige oljeselskapet Petrobras, som Equinor samarbeider tett med.

Da saken ble det avdekket at toppledere i Petrobras og andre selskaper og politikere på høyt nivå hadde vært involvert i utbredt korrupsjon. Blant annet hadde leverandører betalt penger under bordet for å få kontrakter.

– Skandalen rystet hele industrien, og fremdeles ser du rystelsene. Folk blir fortsatt fengslet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Brasil, i en fersk episode av podkasten Det vi lever av.

Her kan du høre hele episoden om Brasil:

Equinor tok grep da skandalen ble kjent.

– Vi fikk inn et eksternt selskap som kom inn og gikk gjennom alt hos oss, bare for å sjekke at alt var i orden. De fant aldri noe hos oss. Vi har egne egne folk som jobber med dette hele tiden, sier Øvrum.

Petrobras er endret

Selv har hun aldri blitt utsatt for forsøk på korrupsjon. Men Brasil-toppen har flere eksempler på at Petrobras har endret sine rutiner etter skandalen.

– Nå betaler de alltid middagene sine selv når vi treffes. Og hvis vi har møter, kommer det aldri bare én representant. De er alltid to. Selskapet har vært gjennom veldig mye og lært av det. Det gjør at de kan unngå lignende ting i framtiden. En hard lærdom.

– Har saken gjort det vanskelig å samarbeide med Petrobras?

– Vi har stilt en del krav og har prosesser for å kontrollere at alt er i orden. Hvis vi skal kjøpe oss inn i noe, skal alt ha vært gjennomført på en skikkelig måte. Det gjør at vi sjekker opp en del mer enn vi normalt ville gjort, sier Øvrum.