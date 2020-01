Equinor vil investere “titalls millioner dollar”, tilsvarende hundrevis av millioner kroner, i det amerikanske selskapet Kobold Metals for en eierandel på rundt ti prosent. Det skriver Financial Times mandag, og viser til kilder med kjennskap til saken.

Kobold Metals ble grunnlagt i 2018 og er basert i Berkeley i California. Fra før er blant andre Bill Gates og Jeff Bezos på eiersiden gjennom fondet Breakthrough Energy Ventures, samt Silicon Valley-fondet Andreessen Horowitz.

Kobold Metals fokuserer på leting etter nye ressurser av kobolt, som er en viktig innsatsfaktor i lithium-ion-batterier som brukes blant annet i el-biler. I dag står Den demokratiske republikken Kongo for rundt 60 prosent av den globale produksjonen av kobolt, og har vært anklaget for menneskerettighetsbrudd og korrupsjon.

Det er imidlertid ikke kobolt-leting Equinor er interessert i. Kobold Metals utvikler en ny metode for å øke effektiviteten i letevirksomheten, kalt maskinprospektering, som benytter store mengder data og maskinlæring til å analysere dataene. Det er denne teknologien Equinor er interessert i.

– Hovedårsaken bak denne investeringen er måten de jobber med dataanalyse og maskinlæring. Dette er teknologi vi kan se på som aktuell innen leting etter olje og gass, sier pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor til Sysla.

Eriksen sier kjøpsavtalen ble gjort sent i 2019. Selskapet ønsker ikke å kommentere størrelsen på kjøpet, verken i form av kjøpesum eller eierandel.

Google Maps for jordskorpen

Kurt House, som er sjef for Kobold og har en doktorgrad i geofag fra Harvard, har ifølge Quartz startet flere selskaper som bruker teknologi til å effektivisere utvinningen av olje og gass. Blant grunnleggerne er også tidligere sjefingeniør for reservoirer ConocoPhillips, Jeff Jurinak. Blant selskapets 22 ansatte har 18 tatt en doktorgrad.

Ifølge Bloomberg bygger selskapet en database av geogoliske data, som de mater inn i en algoritme som leter etter tegn på høyere konsentrasjon av kobolt.

– Det vi bygger en egentlig et Google Maps for jordskorpen og nedover, sier Connie Chan, partner i Andreessen Horowitz, ifølge Bloomberg.

Investert gjennom Equniors fornybar-fond

Investeringen er gjort gjennom Equinor-fondet Equinor Energy Ventures, som har som ambisjon å investere i vekstselskaper innen fornybar energi, sier Eriksen.

– Hvordan harmonerer denne investeringen med målet om investeringer i fornybar energi?

– Dette kan være teknologi som kan gjøre det mulig å lete og utvinne olje og gass mer bærekraftig. Vi ønsker å utvikle olje og gass med så lave utslipp som mulig. Hvis vi kan lete mer effektivt, så ønsker vi å utforske det, sier han.

Et potensielt resultat kan for eksempel være at selskapet kan redusere antallet letebrønner. Eriksen understreker imidlertid at de akkurat har startet samarbeidet med Kobold, og at det er for tidlig å konkludere om bruksområdene og mulige effekter.

Lisa Rebora, konserndirektør for leting i Eqionor, sier at analyse av store datasett bli viktigere å senke kostnadene og utslippene fra olje- og gassfunn fremover, ifølge FT.

– Partnerskap med selskap som Kobold Metals vil gi oss verdifull innsikt og anvendelse av nye teknikker i den samlede leteprosessen, sier Lisa Rebora ifølge FT.

Digitalisering av oljebransjen har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her: