Jobbene kommer innen fagområder som kjemiprosess, automasjon, elektro, logistikk samt kran- og løfteoperasjoner. For to år siden gikk Equinor ut med at selskapet trengte 50 nye fagarbeidere årlig fremover. Økt prosjektaktivitet og naturlig avgang har imidlertid gjort at planene endres: 150 må inn dørene før 2019 er omme.

– Jeg synes det er gledelig at rekrutteringen kommer nå, og ikke om fem eller ti år, når mange dyktige folk har gått ut i pensjon. Nå kommer vi unge inn og lærer av erfarne arbeidere. Det sikrer viktig kompetanseoverføring fra folk som kjenner plattformene ut og inn, sier elektriker Lone Stormoen.

– Jeg tror på norsk olje og gass

Stormoen er blant de ferskeste fagarbeiderne på Snorre A, og har jobbet rundt et år på plattformen som elektriker. Under oljekrisen var det ansettelsesstopp i deler av organisasjonen, og lærlingen trodde aldri hun ville få fast jobb i Equinor. Likevel dukket muligheten opp, og Stormoen grep sjansen.

– Mange sier at etterspørselen etter fossil energi vil falle de neste tiårene, og foreløpig har ikke Equinor store «greenfield»-prosjekter å bygge ut etter 2022 – hvorfor vil du gå inn i oljå?

– Jeg begynte i oljeindustrien siden det var nytt og spennende for meg. Jeg blir ikke skremt av disse spådommene, og jeg tror det kommer mange store prosjekter i fremtiden. Spesielt spent er jeg på flytende havvind, sier Stormoen.

Fagarbeider Katrine Knarvik-Skogstø er fagarbeider ved Equinors landanlegg på Kårstø. Hun er positiv med tanke på framtiden.

– Jeg tror på norsk olje og gass, og jeg tror det vil være etterspørsel etter norsk olje i mange år fremover, sier Knarvik-Skogstø.

Det er liten tvil om at fagarbeiderne som kommer inn vil få nok å henge fingrene i. På ONS i fjor lovet Equinor å bore 3.000 brønner de neste tiårene for å få ut mest mulig olje og gass fra norsk sokkel. Den omfattende boreaktiviteten kommer for å unngå et stort produksjonsfall etter 2030.

Samtidig har selskapet behov for nye øyne og unge arbeidere. 10.000 ansatte kommer til å pensjonere seg eller forlate Equinor ved naturlig avgang de neste ti årene. Det tilsvarer rundt halvparten av de nåværende ansatte.

– Vi ansetter både ungdommer og mer erfarne ansatte for å få en god miks. Vi etablerer også nye lærlingstillinger, sier Kristina Tau Strand Vestbø, Equinors personaldirektør på norsk sokkel.

Halvparten av lærlingene vil få jobb

Andreas Holst, personaldirektør for Equinors landanlegg, er tydelig på at selskapet vil sende et signal med masseansettelsene.

– Vi ønsker å nå fram til ungdommene som skal velge retning. Vi trenger deres teknologiske kompetanse. Arbeidet vårt handler i økende grad om å gå rundt på anleggene med nettbrett, jobbe med droner og bruke ny teknologi som gjør oss smartere. Vi vil trenge folk i generasjoner fremover. Innholdet og kravene i jobbene kommer til å endre seg, men vi vil trenge folk, sier Holst.

– Vil dere trenge 150 nye fagarbeidere hvert år fremover?

– Vi har planlagt 150 ansettelser for 2019. Hvor mange det blir årlig etter det, kan jeg ikke svare nøyaktig på. Vi har til enhver tid 300 lærlinger inne, og rundt halvparten av disse vil få jobb. De siste 12 månedene har cirka 100 lærlinger fått fast jobb. Dem som kommer inn vil ha veldig gode utsikter, sier Holst.

Som fersk elektriker på Snorre A har læringskurven vært bratt for fagarbeider Lone Stormoen. Først et år etter at hun begynte føler hun seg trygg på arbeidsoppgavene ute på plattformen. Hun er glad hun har hatt mer erfarne kolleger rundt seg. Stormoen sier hun ikke har merket store forskjeller mellom generasjonene offshore, til tross for at bransjen er i hurtig endring.

– Kanskje finnes det en liten forskjell med tanke på åpenhet for nye teknologiske løsninger. Jeg tror uansett det er sunt for alle å få inn unge arbeidere som kan se på arbeidsmetodene våre med nye øyne, sier Stormoen.

Equinor har planer om å bore 20 til 30 letebrønner årlig fremover, utrede havvind og elektrifisering for å redusere utslipp, samt øke tempoet i digitaliseringen og bruk av ny teknologi.

– Vi trenger flere folk innen mange fagområder, og akkurat nå er det innen prosess skoen trykker mest, sier personaldirektør Kristina Tau Strand Vestbø.