Onsdag ble det kjent at Kjell-Børge Freiberg (Frp) går av som olje- og energiminister.

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for Safe i Equinor, mener Freibergs ettermæle blir at han var for opptatt av olje.

– Det første jeg tenker, er at han har vært for steil på olje og gass, og at han har brydd seg for lite om andre og grønnere energikilder, sier Teige.

Han minner om at statsrådsposten har navnet olje- og energiminister, og ikke oljeminister. Teige mener det ikke virker som om Freiberg har tatt innover seg at målene i Paris-avtalen skal innfris.

– Erna Solberg har jo snakket mye om omstilling, men dette har etter mitt syn ikke Freiberg fulgt opp, sier han.

– Han har vært støttende til oljenæringen, men brydd seg for lite om andre ting, konkluderer Teige.

Fornøyd

Runar Rugtvedt er bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, der mange leverandørbedrifter er medlemmer. Rugtvedt har brukt onsdagen på å inspisere nytt jaktterreng i de dype skoger og har ikke fått med seg endringene som er gjort i olje- og energidepartementet.

– Det var overraskende at det skjedde nå før jul. Jeg hadde vel også trodd at eventuelle rokeringer skulle komme andre steder i regjeringen, sier Rugtvedt.

Han er imidlertid fornøyd med Freibergs innsats som statsråd.

– Jeg synes han har gjort en solid jobb. Han har også vært flink til å framsnakke leverandørindustrien, der de fleste arbeidsplassene i oljenæringen er, sier Rugtvedt.

Minister i vel ett år

Freiberg har vært olje- og energiminister siden 31. august 2018. Han etterfulgte Terje Søviknes og Tord Lien, også fra Frp.

Det siste året har olje- og energiministeren fått gjentatte oppfordringer om å satser mer på havvind. Equinor har advart: Sats på havvind nå, ellers kan det være for sent.

Også oljeservicegigant Aker Solutions etterlyste i sommer en tøffer satsing på å utvikle et norsk hjemmemarked for havvind.

– Hva er det som skjer her i Norge? Hvorfor utvikler vi ikke den ressursen som havvind er?

Astrid Skarheim Onsum, sjef for offshorevind i Aker Solutions kritiserte den norske regjeringen for å mangle en tydelig og aggressiv ambisjon.

– Hva skal vi bruke norsk sokkel til og hvordan utvikler vi et hjemmemarked for flytende havvind? Ikke bare vi i Aker Solutions, men den fantastiske floraen av selskaper som er en del av vårt øko-system, er helt avhengig av et hjemmemarked, spurte Onsum olje- og energiministeren under Arendalsuka.