En rapport fra Waterkeeper Alliance viser funn av olje i våtmarker som er kritiske for vannkvaliteten på Bahamas, etter utslippet fra Equinor sitt anlegg på South Riding Point under orkanen Dorian.

Til sammen 54 vannprøver ble tatt på fem ulike steder, og undersøkt på en lab i USA. Prøvene er konsistent med sammensetningen av tungolje, ifølge organisasjonen.

Et funn ble gjort mer enn en mile unna anlegget, tilsvarende over 1,6 kilometer.

Equinor har tidligere anslått at 119.000 fat olje slapp ut av selskapets tanker på øyen under orkanen Dorians herjinger. Fredag halvverer selskapet dette anslaget til 55.000 fat, etter nye målinger gjort av Equinor og to eksterne selskaper.

Samtidig opplyser selskapet at de nå har samlet opp 50.000 fat, men legger til at sammenlikninger av mengden olje som er sluppet ut og oljen som er samlet opp trolig aldri vil matche fullt ut som ettersom den oppsamlede oljen også inneholder vann.

Miljøorgansisasjoner har tidligere kritisert Equinors beredskap og ment at oppryddningsarbeidet går for sakte.

En av bekymringene har vært at oljen skal nå grunnvannet.

Våtmarkene der det nå er funnet spor av olje utgjør en kritisk rensemekanisme for grunnvannet på øyen Grand Bahama, ifølge Waterkeeper Alliance. De er også en livsviktig buffer mot havet, samt habitat for flere fuglearter, heter det i rapporten.

Bekymret for ferskvannet

– Ferskvann er en knapp ressurs på Bahamas. Øyene i nord er dekket av furuskog, som fanger reinvannet i lenser under baken, sier Rashema Ingraham, direktør i organisasjonen Save The Bays og et lokallag av Waterkeepers Bahamas.

– Furuskogen nær anlegget ble fullstendig rammet av dette utslippet. Når vi ser på hvordan disse økosystemene er koblet sammen, er det skremmende, sier Ingraham.

På kort sikt frykter hun for dyrelivet i området, men på lengre sikt er det sikkerheten til denne ferskvannskilden hun er bekymret for.

I en rapport fra Save The Bays, gjengitt i avisen Eyewitness News, slås det fast at en restaurering av området kan bli svært kostbar. Myndighetene vil måtte inngå et forlik med Equinor om fordeling av kostnadene, ellers vil saken gå til søksmål, heter det.

Burde ryddet opp etter norske standarder

Pete Nichols, organisasjonsdirektør i Waterkeepers Alliance, mener Equinor ikke kan ha en annen standard for Bahamas enn for Norge.

– Equinor er et norsk selskap. Dette utslippet burde vært ryddet opp i det minste etter norske standarder. Vi oppfordrer Eqinors konsernsjef Eldar Sætre til å forsikre om at området forlates like rent som det ville vært hadde utslippet funnet sted i hans hjemland Norge, sier Nichols.

Gruppen etterlyser en omfattende studie av utslippet.

Vil lage plan for restaurering

Equinor har tidligere uttrykt forståelse for bekymringene for grunnvannet.

– Dette er en bekymring vi har forståelse for at folk har. Vi legger planer for å følge opp, i dialog med myndighetene. Vi har fullt fokus på dette arbeidet, uttalte Erik Haaland, kommunikasjonsdirektør i Equinor, til Sysla forrige uke.

Fredag sier Haaland at Equinor vil utarbeide en plan for tilbakestilling av området.

– Vi jobber nå med å rense opp utslippet, og legge til rette for mitigering av konsekvensene. Det inkluderer en langsiktig plan for hvordan man kan tilbakestille området så nært som mulig til den opprinnelig tilstanden, sier Haaland til Sysla.

Han sier selskapet vil bore brønner for å etablere en grunnstandard for kvaliteten av grunnvannet, som de vil sammenligne senere målinger mot.

I begynnelsen var det fokus på å rydde opp oljen rundt terminalen, og nå beveger selskapet seg utover, sier han.

– Enkelte steder har vi fjernet vegetasjonen, der det har vært det enkleste tiltaket for å fjerne oljen. Det er en avveining i dette arbeidet, opprydningen har jo også en effekt på naturen, sier Haaland.

Han sier selskapet ikke har noen tidsplan for opprydningsarbeidet, og at det vil ta den tiden det trenger.

Terminal skadet for 1,9 milliarder

I Equinors rapport for tredje kvartal går det frem at selskapet anlegg fikk skader for 206 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 1,9 milliarder kroner.

Selskapet oppgir også en kostnad på 537 millioner dollar, tilsvarende rundt 4,9 milliarder kroner, for oppryddning etter oljeutslippet samt en ventet kostnad relatert til en transportkontrakt til Nord-Amerika.