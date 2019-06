Denne uken ble intensjonsavtalen mellom norske Equinor og østerrikske OMV for utbygging av Wisting-funnet i Barentshavet signert.

Equinor blir utbyggingsoperatør og skal lede prosjektet. I en såkalt integrert prosjektorganisasjon skal ansatte i OMV ha ledende posisjoner innen undergrunn, boring og aktiviteter i forbindelse med forberedelsene til driftsfasen, heter det i meldingen.

Wisting-funnet ble gjort i 2013 og oppdaterte beregninger viser at funnet har en størrelse på 440 milioner fat olje. Til sammenligning har gigantfunnet Johan Sverdrup i Nordsjøen en forventet ressursmengde på 2,1 til 3,1 milliarder fat olje.

− Vi er opptatt av å skape verdier og opprettholde aktivitet på norsk sokkel i mange tiår framover i tett samarbeid med andre aktører. Vi er glade for at vi gjennom dette samarbeidet overtar et godt forberedt prosjekt og kan utvikle det, sier Arne Sigve Nylund i en melding.

Les mer om funnene i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Wisting-funnet (PL 537) ligger i Barentshavet

Volumer er estimert til 440 millioner fat olje

Funnet ble gjort i 2013

Rettighetshavere: Equinor (35%), OMV (Norge) AS (25%), Petoro AS (20%) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20%) IRIS: Hades/Iris-funnet (PL 644/B/C) ligger på Haltenbanken i Norskehavet

Foreløpige estimater indikerer funnstørrelse på 40 til 245 millioner fat oljeekvivalenter.

Gass og kondensatfunnet ble gjort i 2018.

Rettighetshavere: Equinor (40%), OMV (Norge) AS (30%), DNO North Sea (Norge) AS (20%) og Spirit Energy Norway AS (10%)

Wisting-funnet større enn antatt

Wisting-feltet i Barentshavet er blant de viktigste prosjektene for østerrikske OMV. I januar i år kom det frem at selskapet mener det finnes mer olje der enn tidligere antatt.

– Med data fra den siste avgrensningsbrønnen og innsamlet seismisk data, har vi fått en forbedret forståelse av området og ressursene. Vi ser nå et økt potensial i Wisting-funnet, sa administrerende direktør Knut Mauseth i OMV Norge i en melding i januar.

I 2017 beregnet selskapet at det fantes 350 millioner fat olje på feltet. Nå er anslaget 440 millioner fat. Det er en økning på 25 prosent. Til sammenligning inneholder Johan Castberg-feltet mellom 400 og 650 millioner fat.

Ifølge den foreløpige planen skal Wisting bygges ut med en havbunnsinstallasjon med 19 produksjonsbrønner. På overflaten vurderes to FPSO-løsninger – én med skip og en med et sirkulært skrog. Det endelige konseptvalget skal tas i 2020.

OMV er Wisting-operatør med 25 prosent eierandel. De andre rettighetshaverne er Equinor (35 %), Petoro (20 %) og Idemitsu Petroleum (20 %).

OMV forblir operatør på Hades/Iris

Equinor og OMV har også blitt enige om å samarbeide om konseptutviklingen for Hades/Iris-funnet på Haltenbanken i Norskehavet.

Funnet har en foreløpig beregnet størrelse på 40-245 millioner fat.

De to selskapene skal samarbeide om å finne den beste løsningen for utbygging. Samtidig er de enige om at OMV skal fortsette som operatør.

− Et tett samarbeid mellom de største eierne i disse to lisensene er basert på den ekspertisen vi har hver for oss, og disse avtalene vil styrke mangfoldet på norsk sokkel. Vi vil begge dele kompetanse og sikre kontinuitet I disse prosjektene, sier Johann Pleininger, konserndirektør for oppstrømsvirksomhet i OMV.

Den formelle delen rundt overføringen av operatørskap skjer i tredje kvartal i år og krever godkjenning fra norske myndigheter, står det i meldingen.