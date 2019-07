Funnet er anslått til å ha en størrelse på 22 millioner fat olje, men partnerskapet vil vurdere vanninjeksjon – som kan øke utvinningsgraden fra funnet, heter det i meldingen fra Equinor.

Funnet ble gjort med riggen Askepott og skal settes i produksjon i nær fremtid. Det er den nye ubemannede H-plattformen på Oseberg-feltet som har fått jobben med å hente ut oljen.

– Dette funnet øker ressursgrunnlaget for Oseberg Vestflanken. Det vil kunne settes i produksjon med begrensede investeringer, og har stor verdi for partnerskapet. Vi kombinerer boring av lete- og produksjonsbrønner for å få letebrønner med lave kostnader og høy lønnsomhet, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor i meldingen.

Han mener at slike funn viser hvor viktig det er for Equinor å lete etter olje nær produserende felt, hvis man skal opprettholde en lønnsom produksjon fra norsk sokkel i lang tid fremover.

– Et stort bidrag skal komme fra brønner som kan bores billig og raskt nær eksisterende infrastruktur, sier Nakken.

Oseberg er det tredje største oljeproduserende feltet i Norge noensinne og har produsert og solgt rundt 2,9 milliarder fat olje. Feltet hadde produksjonsstart i 1988 og har gitt totalt 900 milliarder kroner i inntekter siden den gang.