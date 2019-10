I slutten av august var Petroleumstilsynet på besøk hos Hammerfest LNG, Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest, skriver Aftenbladet.

På anlegget tas gassen fra Snøhvit-feltet 160 kilometer ute i Barentshavet imot, og blir behandlet: Kondensat, vann og CO₂ blir skilt fra naturgassen. Mens naturgassen kjøles ned til flytende form, sendes CO₂ tilbake til havbunnen.

Petroleumstilsynet ville sjekke om Equinor har satt av tilstrekkelig kapasitet til å håndtere normale oppgaver innen drift og vedlikehold – og at kapasiteten er god nok når noe uforutsett skjer.

Holder ikke egne frister

Ett av dem er knyttet til mangler ved styring av vedlikeholdet ved gassanlegget og Snøhvit-feltet. Her viser resultatene at Equinor ikke klarer å holde egne frister for når vedlikehold skal gjennomføres. Etterslepet er på rundt 3000 timer – men i tillegg er det en stor mengde vedlikehold som er kategorisert som uestimert. Tilsynet påpeker at dette gir grunnlag for usikkerhet, fordi man ikke vet omfanget av arbeidet. Videre framgår det av rapporten at omfanget av forebyggende vedlikehold er økende.

Da Petroleumstilsynet var på besøk, ble vedlikeholdsstrategien for gassanlegget og Snøhvit-feltet etterlyst. De fikk et dokument fra 2015, med status som kladd («draft»). Her blir en metodikk for styringen av vedlikeholdet skissert – men det var ikke ferdig og da heller ikke godkjent av Equinor.

Tilsynet fikk opplyst at et nytt arbeid knyttet til vedlikeholdsstrategi for alle landanleggene til Equinor var på gang, men ikke ferdig.

Alarmer fungerer ikke

Snøhvit-feltet utvinnes ved et produksjonsanlegg på havbunnen og rørforbindelser til land. Petroleumstilsynet mener å kompleksiteten til anlegget gjør at det er viktig å ha god oversikt over den totale risikoen.

Etter tilsynet mener myndighetsorganet at det er svakheter ved Equinors håndtering av informasjonen som gjør at en alltid har oversikt over tilstanden til anlegg og rør i havet. Her vises det blant annet til detektorer for lekkasjer og annet som gir feilalarm eller ikke fungerer, og inspeksjoner som ikke er utført.

Vanskelig rekruttering

I rapporten kommer tilsynet også inn på bemanning. På anlegget er det utfordringer med å få utført planlagt vedlikehold og driftsoppgaver.

Endringer har gjort at det er mindre tilgjengelig ressurser lokalt med relevant kompetanse for oppfølging av for eksempel rør og undervannsanlegg, skriver tilsynet. Dessuten har det vært store utskiftinger av personell, sykefravær og utfordringer med rekruttering.

Petroleumstilsynet viser til at Hammerfest LNG er et komplekst anlegg som krever en viss grad av lokal kompetanse og opplæring – noe som også er svært viktig for å kunne gjennomføre jobber.

Nå er en i en viss grad styrt av hendelser, noe som kan gå ut over gjennomføringen av det som egentlig var planlagt. Dette gjør så at det blir mindre tid til å vurdere sikkerheten ved anlegget, framgår det av rapporten.