Equinor har allerede levert miljøplanen sin til NOPSEMA to ganger uten å få den godkjent.

Oljeselskapet vil bore en letebrønn 1.372 kilometer sør for Australia. Equinor har tidligere sagt at de ikke vet om det er olje i området.

Årsaken til at det forrige utkastet ikke ble godkjent, var at tilsynet krevde mer informasjon om risikoen for utslipp.

Avgjøres før årsskiftet

30. desember skal NOPSEMA etter planen konkludere om hvorvidt Equinor får bore eller ikke.

Tilsynet skriver på nettsidene sine at de ikke vil godkjenne leteboring før Equinors miljøplan oppfyller de lovfestede kravene fra australske myndigheter.

Forslaget om leteboring har blitt kraftig kritisert av miljøvernere i både Norge og Australia. Ifølge miljøorganisasjonen Wilderness Society demonstrerte 10.000 personer i Australia mot Equinors oljeplaner i Australbukta.