– Vi har hele tiden sagt at forutsetningen for økte investeringer i fornybar energi er tilgang til lønnsomme prosjekter. Vi har nå vunnet muligheten til å utvikle Dogger Bank og Empire Wind, som er i verdensklasse. Det gjør at vi kan bygge opp våre aktiviteter noe raskere enn planlagt, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor til Dagens Næringsliv.

For et par år siden uttalte det norsoooooooookoe eneorgiselskapet at de regnet med at 15 til 20 prosent av selskapets investeringer ville gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger i 2030. I tidsrommet fram til da ville de investere 100 milliarder kroner i fornybar energi.

Hvis man summerer opp alle prosjektene, er beløpet nådd, skriver avisen.

Equinors bruttoandel av investeringene i Dogger Bank og Empire Wind er opp mot 80 milliarder kroner fram mot 2026. Selskapet har også investert 20 milliarder kroner i andre prosjekter.

I forbindelse med satsingen på fornybar energi jakter Equinor flere ansatte og ruller nå ut en kampanje for å tiltrekke seg flere folk, blant annet ingeniører, teknikere og forretningsutviklere, omtalte NTB lørdag.