Equinor har inngått kontrakter med Tendeka AS og Baker Hughes Norge AS for levering av sandskjermtjenester til en total verdi av om lag én milliard kroner. Kontraktene gjelder for tre år, melder Equinor i en pressemelding onsdag.

Kontrakten inneholder også opsjoner på fem ganger to år.

Forlenger levetiden på brønnene

Sandskjermer er teknologi basert på metallfilter. Teknologien skal hindre at sand kommer inn og skader brønnene, sikre produksjon og forlenge levetiden på brønnene.

Ventilene som de to leverandørene vil levere vil også være i stand til å hindre at uønskede væsker kommer inn i produksjonen fra brønnene.

Mer lønnsomme brønner

– Dette er leverandører som har levert disse tjenestene for oss over tid, og de er viktige å ha med videre når vi skal gjøre brønnene mer lønnsomme. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid i mange år fremover, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for Anskaffelser i Equinor i pressemeldingen.

Tendeka AS skal levere sandskjermer til Troll-feltet, der bruken av sandskjermer er størst. Fra før leverer selskapet tilsvarende tjenester til de to Cat J-riggene som borer for Gullfaks og Oseberg.

Baker Hughes Norge AS skal levere sandskjermer til de øvrige Equinor-opererte feltene på norsk sokkel.