Høyere aktivitet i norsk oljebransje gir kamp om arbeidskraften. Det er godt nytt for arbeidstakerne etter en krise som førte til at 50.000 jobber forsvant i bransjen.

Equinor er blant selskapene som skal ha inn mange nye. Oljegiganten har tidligere sagt at 150 nye fagarbeidere skal ansettes i år, men nå har antallet økt.

– Vi skal ta inn 100 flere enn det vi har sagt tidligere, sier pressekontakt Morten Eek.

Pensjonsbølge

Dermed skal totalt 250 fagarbeidere ansettes i år. Jobbene kommer innen fag som automasjon, kjemiprosess, elektro og logistikk. Både offshore og på landanleggene trengs det folk.

– Aktivitetsnivået blir høyt framover. Derfor ønsker vi å framskynde prosessen med å få inn nye medarbeidere – vi vet jo at det blir behov for å erstatte mange i årene som kommer, forklarer Eek.

Bakteppet er at en pensjonsbølge vil skylle inn over Equinor det neste tiåret. Snittalderen i selskapet er i dag 47 år, og halvparten av de 20.000 ansatte skal pensjonere seg innen ti år. Det trengs derfor mange nye medarbeidere for å erstatte disse.

– I tillegg kommer flere installasjoner i drift framover, sier Eek.

Giganten Johan Sverdrup skal for eksempel starte produksjonen i november. Feltet er blant de største på norsk sokkel noensinne og skal etter planen produsere i 50 år.

Hør podkast om rekruttering til oljebransjen her:



Oppbemanner på Njord

Ifølge Eek har Equinor aldri tatt inn flere fagarbeidere enn i år. Da selskapet lyste ut 150 stillinger tidligere i år, kom det inn 3000 søknader. Også det er rekord.

– Siden vi fikk så mange søknader, benytter vi anledningen til å hente inn flere av disse enn vi hadde tenkt, sier Eek.

I tillegg til de 250 fagarbeiderne skal det ansettes 60 forpleiningsarbeidere. De fleste skal jobbe på Njord-feltet når det kommer i drift igjen. Både plattformen Njord A og lagerskipet Njord Bravo ligger for tiden til kai for oppgraderinger i forbindelse med at feltets levetid forlenges med 20 år.

– Det er veldig gledelig å se at vi kan ansette så mange både på Njord og ellers, sier Eek.

Kutter 4,5 milliarder

Til tross for mange ansettelser jobber Equinor også med nye kutt. Aftenbladet har tidligere skrevet at selskapet forbereder kutt på 4,5 milliarder kroner på norsk sokkel. Det har fått tillitsvalgte til å rase.

– Vi ser at folk ute på plattformene merker trykket. Det kniper i hver avdeling. Vi er ikke fornøyd med situasjonen i det hele tatt, sa Terje Enes, Safe-leder i Equinor, til Aftenbladet tidligere i år.

Ifølge Morten Eek innebærer de nye anslagene for nyansettelser ingen reversering av kuttplanene.

– Vi må kutte mer selv om markedet ser bedre ut. Vi jobber langs to akser: Vi henter inn nye og erstatter folk som går ut der det trengs, men samtidig vurderer vi om det vil være behov for samme bemanning som i dag andre steder, forklarer Eek.

Det totale antallet ansatte i Equinor kommer etter planen til å ligge rundt 20.000 også framover.

Mange bedrifter melder altså nå om vanskeligheter med å få tak i arbeidskraften de trenger. Det gjelder ifølge Eek i liten grad Equnior.

– Vi har planlagt dette godt. Målet er å unngå store endringer i bemanningen som følge av svingninger i markedet, sier han.