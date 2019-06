«Flere kunder har vist stor interesse for Fishbones AS sine løsninger, noe som har materialisert seg i løpet av 2018. De generelle markedsforholdene har vist en bedring, og det er flere potensielle kunder som viser interesse for selskapets løsninger basert på det arbeidet som er gjort i 2018», heter det i årsrapporten til Fishbones.

Fishbones-teknologien virker som et dreneringsanlegg. Et stort rør med mange mindre forgreninger gjør at området der du kan hente ut olje og gass, utvides. På fagspråk kalles dette å stimulere brønner, og målet er å få til økt utvinning. Det finnes flere måter å stimulere en brønn på, men med fiskebeinsmetoden kan dette gjøres på en mye rimeligere måte.

Selskapet ble formelt etablert i 2010 av Rune Freyer – fem år etter at gründeren solgte Easy Well Solutions til Halliburton for flere hundre millioner kroner. Noe som gjorde Freyer til en av Stavangers rikeste. På 2017-ligningen står han oppført med en formue på rett i underkant av 500 millioner kroner.

Ingen kommentar fra Freyer

Freyer eier 51,02 prosent av Fishbones gjennom morsselskapet Freyer Holding, mens oljeselskapene Equinor og Aker BP eier henholdsvis 25,16 prosent og 17,39 prosent. De siste prosentene er fordelt mellom Constantia Holding (2,77 prosent), Grant James Paterson (1,22 prosent) og andre (2,43 prosent).

– Vi har investert i Fishbones fordi vi har tro på at selskapets teknologi kan bidra til å øke utvinningen på norsk sokkel. Vi tror også at vår investering i selskapet kan gi en god finansiell avkastning, sier Rannfrid Skjervold, leder av Equinor Technology Ventures.

Aftenbladet har også snakket med Rune Freyer, men han ønsker ikke å gi noen kommentarer knyttet til selskapet Fishbones og hans eierskap der.

– Positiv trend også i år

I stort sett alle år har Fishbones gått med underskudd – bortsett fra 2015 hvor resultat var 5,4 millioner kroner. I 2017 gikk Fishbones 11 millioner kroner i minus, mens regnskapet for i fjor viser et resultat før skatt på 17,5 millioner kroner.

– Fishbones har lagt bak seg noen utfordrende år – som så mange andre selskaper i industrien. I 2018 snudde det for Fishbones, og de hadde et bra år. Den positive trenden fortsetter i år, og det synes vi er meget gledelig, sier Skjervold til Aftenbladet.

«Gjennom året har Fishbones AS og datterselskaper arbeidet med flere kontrakter i Europa, Midtøsten og Kina. I 2018 har konsernet fått gjentakende arbeid på flere eksisterende kunder, og det arbeides i tillegg systematisk med nye kunderelasjoner som forventes å generere omsetning i kommende perioder», skriver selskapet i årsrapporten.

Videre står det:

«Selskapet vil fortsette å bygge opp sin organisasjon i takt med markedsutsiktene og med sikte på å utvikle et bærekraftig selskap for å skape verdier for både aksjonærer og kunder gjennom den unike teknologien».

Daglig leder fikk bonus

I årsregnskapet står det at totalkapitalen til Fishbones er 55,3 millioner kroner, mens den ved utgangen av 2017 var 27,2 millioner kroner.

«Fishbones har fokus på å videreutvikle organisasjonen med tanke på kompetanse til å videreføre både kommersiell aktivitet og utvikling av teknologien», står det i årsrapporten.

Der kommer det også fram at samlede kostnader til forskning og utvikling utgjør 5,5 millioner kroner og at selskapet har fått godkjent et prosjekt av Norges forskningsråd innen noe som heter «Skattefunn» – en tildeling på 1,1 millioner kroner.

Fishbones hadde i fjor 7,9 årsverk mot 7,3 i 2017. Lønnskostnadene økte fra 6,4 millioner kroner til 7,6 millioner kroner. Daglig leder Eirik Renli fikk 1,3 millioner kroner i bonus.

Driver med vannkraft i Uganda

Hovedeier Rune Freyer har totalt tre selskaper under morsselskapet Freyer Holding. Disse er: Fishbones, Shipshave AS og Flowpower Norway AS. Gjennom sistnevnte selskap driver Freyer et vannkraftprosjekt i Nkusi i Uganda til 150 millioner kroner. Dette ble startet opp i oktober i fjor. Da uttalte han følgende til Dagens Næringsliv:

«Jeg har jobbet i mange år med olje. Konklusjonen er at jeg ønsket å ta noen andre valg. Her er det en mulighet til å tjene penger på noe som er bærekraftig. Det er ikke bare en floskel for meg. Nå bruker jeg hverken tid på innovasjon eller min finansielle kapasitet på oljevirksomhet, sier Freyer.

Bortsett fra at han altså eier 51,02 prosent av Fishbones som sørger for økt utvinning av olje og gass.