Eldar Sætre får fornybar-kjeft: – Vi går så fort vi bare kan

Aksjonister som hadde kommet helt fra Australia, var blant dem som protesterte utenfor Equinors generalforsamling onsdag, skriver Aftenbladet.

De stilte krav om at Equinor må satse fornybart framfor å lete etter mer olje og gass. Men alle forslag om å ta Equinor ytterligere i en mer klimavennlig retning, ble avvist av eierne.

– Ett år etter navnbytte er optimisme snudd til pessimisme. Equinor leter og borer og produserer olje og gass som aldri før, mens fornybar står i stampe. Kanskje var skiftet kun et forsøk på hvitvasking, beklaget aksjonær og aktivist Guttorm Grundt fra Besteforeldrenes klimaaksjon under generalforsamlingen til Equinor onsdag.

Fornybar: 4 prosent

Rundt 4 prosent av Equinors investeringsbudsjett i fjor ble brukt på fornybarprosjekter.

Av et investeringsbudsjett på totalt 9,9 milliarder dollar (drøyt 86 milliarder kroner med dagens dollarkurs), gikk omlag 3,4 milliarder kroner til grønne prosjekter.

I perioden 2012–2016 utgjorde fornybarprosjektene 3,6 prosent av Statoils (nå Equinors) totale investeringer i, viste en oversikt i Aftenbladet.

– En fornybarandel på 4 prosent, er det godt nok?

– Dette er en opptrapping fra der vi har vært. Vi har gjort en del ting som styrker fornybarsatsingen som blant annet oppkjøpet av Danske Commodities og investeringen i sol i Brasil. Men det er mange ting som begrenser satsingen. Vi går så fort vi bare kan, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Den ene begrensningen er tilgangen på prosjekter. Konkurransen for eksempel på vindlisenser utenfor USA, er beinhard, sier Sætre. Så det er opp til myndighetene å legge til rette for mer areal og muligheter ut i markedet.

– Det er mye penger og aktører som er interessert i å utvikle fornybarprosjektene, sier Sætre.

Kapasitet i organisasjonen er en annen faktor, selv om denne er styrket vesentlig det siste året. I tillegg spiller lønnsomhet inn.

– Uten lønnsomhet så støtter ikke aksjonærene prosjektene, sier han.

Oljegigantene vil legge i milliarder i fornybar energi. Men er fornybar energi avhengig av pengene for å gjøre store framskritt? Hva oljepengene betyr for den grønne bransjen, har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

Fornybar-satsingen

I årsrapporten til Equinor ligger følgende oversikt over fornybar-milepæler i 2018:

• Kjøpte 50 prosent av tre tidligfase-prosjekter for havvind i Polen: MFW Bałtyk II og III i mars 2018 og MFW Baltyk i desember 2018.

• Informerte om Hywind Tampen 28. august 2018, en flytende havvindpark som vurderes for å levere vindkraft til Snorre- og Gullfaks-installasjonene på norsk sokkel.

• Første leveranse av kraft fra havvindparken Arkona i Tyskland 24. september 2018. E.ON er operatør for Arkona, som forventes å komme i full produksjon i begynnelsen av 2019.

• Tildelt havvindlisens i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av Massachusetts i desember 2018. Salget ble sluttført i begynnelsen av 2019.

• Oppstart av kommersiell drift ved solkraftanlegget Apodi i Brasil 28. november 2018. Scatec Solar er operatør for Apodi.

• Kjøpte 50 prosent av solkraftanlegget Guanizul 2A i Argentina fra Martifer Renewables i juni 2018. Scatec Solar er operatør for prosjektet.

• Kjøpte minoritetsandel (9,7 prosent) i Scatec Solar ASA i november 2018, og eier nå til sammen 10,1 prosent.

– Vi jobber aktivt med flere vindprosjekter hvor det ennå ikke er tatt investeringsbeslutning. I USA gjelder dette Empire, Boardwalk og Massachusetts, På norsk sokkel jobber vi med HywindTampen, i Storbritannia Doggerbank og i Polen Baltyk-prosjektene, sier Eskil Eriksen, pressekontakt i Equinor.

Oppkjøpet av Danske Commodities som ble annonsert i 2018 og sluttført i 2019 (beløper seg til 400 millioner Euro) er ikke inkludert i investeringsestimatet for fornybarprosjekter i 2018.

