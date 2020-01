Finansavisen har snakket med tolv aktører – blant annet analytikere, investorer og ledere – om deres prisforventninger for 2020. De aller fleste er enige om at det vil være til dels betydelige variasjoner gjennom året, men at gjennomsnittprisen trolig vil ligge over 60 dollar fatet når 2020 tar slutt.

Oljeanalytiker Trond Omdal og senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities er mest optimistisk og spår en gjennomsnittlig pris på 70 dollar for et fat Brent-olje på spotmarkedet.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) venter at den vil være på 65 dollar. Det er markant høyere enn prisen Finansdepartementet legger til grunn i statsbudsjettet for i år – 476 kroner eller rundt 52 dollar etter kursen da budsjettforslaget ble lagt fram i oktober i fjor.

Mannen som traff best med sin oljeprisprognose for 2019, gründer og investor Berge Gerdt Larsen, sier til Finansavisen at «rundt 60 dollar per fat ser ut til å være den nye normalen». Han understreker at utfallet av valget i USA vil kunne få betydelig innvirkning på oljeprisen, men poengterer at det ved inngangen til 2020 «er for mye olje i markedet».

– Det er OPEC som holder prisen oppe. I prinsippet er det Saudi-Arabia og Russland som styrer, sier han.

