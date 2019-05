Oljeselskapet DNO hadde i årets første kvartal en omsetning på 204,1 millioner dollar – 1,78 milliarder kroner. Det var en oppgang på 43 prosent fra 142,3 millioner dollar i samme periode i fjor.

På bunnlinjen ble det et overskudd på 15,7 millioner dollar, 137 millioner kroner, også det en liten oppgang fra 14,6 millioner i fjor.

Oljeselskapet har i mange år hatt all sin virksomhet i Midtøsten, foruten hovedkontor og børsnotering i Oslo, men kom for to år siden tilbake på norsk sokkel da oljemyggen Origo ble kjøpt opp. I første kvartal kom 20 prosent av inntektene fra Norge.

Investerer

Framover skal det satses ytterligere i Norge. I januar ble det klart at selskapet sluker konkurrenten Faroe Petroleum etter en langvarig maktkamp. Den prosessen er ifølge onsdagens børsmelding i rute. Trolig er fusjonen snart i mål.

– Med vårt nye oppkjøp har DNO blitt et mer balansert selskap. Vi fortsetter å generere betydelige penger fra felt med svært lave kostnader i Kurdistan, men har nå et sterkt, nytt ben i Nordsjøen, uttaler styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i en børsmelding

I 2019 skal DNO investere 150 millioner dollar, 1,3 milliarder kroner, på norsk sokkel. I Kurdistan skal selskapet investere 225 millioner dollar i år. Totalt investerer selskapet 400 millioner dollar i 2019, noe som innebærer en dobling fra fjoråret.

