Disse kan klatre til topps i Equinor

Dette er konsernledelsen i Equinor

Konsernsjef Eldar Sætre.

Konserndirektør for finans og økonomi (CFO)Lars Christian Bacher.

Konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (UPN) Arne Sigve Nylund.

Konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI) Torgrim Reitan.

Konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil (DPB) Margareth Øvrum.

Konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) Irene Rummelhoff.

Konserndirektør for Leting (EXP) Tim Dodson.

Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD) Anders Opedal.

Konserndirektør for Nye energiløsninger (NES) Pål Eitrheim.

Konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling (GSB) Al Cook.

Konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO) Jannicke Nilsson.