– Vi skal bli større innenfor det vi allerede holder på med, som hovedsakelig er investeringer i gassrør. Men vi ser også på annen infrastruktur. Vind, vann, vei og strøm. Vi jobber med lange, trygge kontantstrømmer. Og så tar vi noen bets, sier Lars Jørgen Pamer i Capeomega til Sysla.

Med steinrike sveitsere på eiersiden vil det neppe skorte på penger fremover.

– Nei, hvis prosjektene er riktige, har vi muskler til å kjøpe. Det er ingenting som vil være for stort til at vi kan se på det.

Da Pamer og kompanjongene startet opp høsten 2014, var det bare strategien som lå i selskapet. Det Stavanger-baserte oppkjøpselskapet HitecVision hadde troen og gikk inn med kapital. I april i år gikk siddisene ut og et sveitsisk investeringsselskap kom inn. Da ble Capeomega solgt fra HitecVision til Partners Group for hele 12 milliarder kroner.

Les mer om gründerne i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Dette er gründerne av Capeomega Lars Jørgen Pamer (54) Seriegründer og forretningsutvikler fra Bergen

Bakgrunn fra Conoco Philips, Star Shipping og flere egne selskap innen private equity, finans og eiendom. Frode Losnedal (53) Fra Bergen. Bakgrunn fra Odfjell Drilling, Odfjell Well Management og Ross Offshore. Robert Farestveit (55) Fra Bergen. Bakgrunn fra Norsk Hydro, Statoil, Odfjell Well Management, Noreco, Odfjell Drilling og Ross Offshore. Svein Spanne (60) Bosatt i Rogaland, ukependler til Bergen. Bakgrunn fra Conoco Philips, Shell, Stavanger Revisjon Consulting Gisle Eriksen (55) Opprinnelig fra Mo i Rana, ukependler fra Stavanger til Bergen. Bakgrunn fra Conoco Philips.

Transaksjonen er en av de største Hitecvision har gjort noensinne. Den er også en av de mest lønnsomme. Gevinsten, ifølge Dagens Næringsliv, var på to milliarder kroner.

Bergensk gasseventyr

Capeomega-gründerne har holdt en lav profil, og gått under radaren til de de fleste. For første gang forteller de historien om det som er blitt et bergensk gasseventyr.

– Til å begynne med var det det bare Frode Losnedal, Robert Farestveit, Svein Spanne og meg selv. Vi hadde jobbet i lag før, i ulike sammenhenger, og visste at vi utfylte hverandre kompetansemessig. Vi visste også at vi gikk godt overens. Begge deler er viktig når man skal skape noe sammen, sier Lars Jørgen Pamer.

Etter hvert kom Gisle Eriksen inn som daglig leder. Også han har jobbet sammen med flere av de andre gründerne tidligere, i Conoco og ConocoPhilips i Stavanger. I dag er det nitten ansatte i selskapet med hovedkontor i Solheimsviken i Bergen.

– Skal du få til noe, er du avhengig av å ha en kultur og et miljø som fungerer. Det har vi her, slår Pamer fast.

Forretningsmodellen

Den opprinnelige planen handlet om å optimalisere driften av gamle oljefelt. Slike felt har lett for å skrangle litt på oppløpssiden. Capeomega skulle derfor gå inn og sørge for at produksjonen ble like effektiv i avslutningen som i begynnelsen av et felts levetid. I tillegg skulle de spesialisere seg på å fjerne plattformer fra felt der produksjonen var stengt ned.

Men det ble relativt lite av det første og ingenting av det andre. Capeomega har kjøpt seg inn i tre aldrende oljefelt, men har satset aller mest på det som egentlig var en plan B: Å bli storinvestor i gassrørene som frakter norsk gass fra sokkelen og ut til kontinentet (se fakta).

Fakta Forlenge Lukke Norge forsyner Europa med gass gjennom gedigne gassrør som staten opererer gjennom selskapet Gassco AS. Systemet eies av ulike investorer, og ingen enkeltaktør kan eie mer enn 33 prosent.

Gasseksportørene har lik adgang, og betaler faste tariffer («leie») som myndighetene fastsetter.

Gassled er «hovedrørsystemet» mellom sokkelen og kontinentet. Her eier Capeomega 16 prosent, og ønsker å kjøpe seg opp til 33 prosent.

Polarled er rørledningen som fører gass fra Aasta Hansteen-plattformen til Nyhamna-anlegget i Aukra i Møre og Romsdal. Her eier allerede Capeomega 33 prosent.

I selve Nyhamna eier de 13 prosent, og ønsker å kjøpe seg opp til 33 prosent.

Capeomega har også eierandeler i tre gamle og delvis nedstengte felt i Nordsjøen: Brynhild (49 prosent), Oselvar (45 prosent) og Enoch (4,36 prosent)

Avkastingen har vært over all forventning. 2018-tallene er ikke offentlig ennå, men i 2017 er Capeomega AS registrert med et resultat før skatt på drøyt en halv milliard, av en omsetning på vel to milliarder. I 2019 styrer Capeomega-gruppen mot en omsetning på 5,2 milliarder, og et driftsresultat (ebitda, det vil si inntjening før renter, skatt, avskrivinger og nedskrivinger) på elleville 4,1 milliarder, ifølge dem selv.

Lav risiko og høy profitt

Gründerne mener de ekstraordinært gode resultatene kommer som en følge av selskapets grunnleggende filosofi som er å satse på faste, lange kontantstrømmer og lav risiko. Umiddelbart kan det høres ut som en selvmotsigelse. Høy avkastning kommer jo ofte som en konsekvens av at man har tatt høy risiko. At man har satset stort, og vunnet.

– Vi har et bevisst forhold til risiko. Vi ønsker å ha lavere risiko enn det som er vanlig i oljebransjen. Da er vi avhengig av å ha en effektiv finansiering for å kunne ta ut verdiskaping. Det jeg oppfatter som spesielt med vårt selskap, er at vi både har stor teknisk kompetanse og stor finansiell kompetanse. Veldig ofte ser vi at oppstartsselskap i oljebransjen er knallgode på det tekniske og alt som er knyttet til drift. Vi ønsker å være like gode på den finansielle biten av det, sier Gisle Eriksen.

– Vi skaper verdier i grensesnittet mellom teknikk og finans. Eierskap i gassrør gir faste og forutsigbare inntekter med inflasjonsjustert tariff. Det var ikke så mange som var interessert i gassrør da vi begynte å kjøpe oss opp. Timingen var gunstig, konstaterer Lars Jørgen Pamer.

Betydelige avskrivinger

Særlig to ting bidro til at Capeomega kunne gjøre gode kjøp. Det ene var oljeprisfallet, som bidro til at oljeselskaper som eide andeler i gassrørledninger ble stadig mindre lystne på å binde opp kapital der.

Det andre var søksmålet som en rekke utenlandske investorer i gassrørledningen Gassled anla mot den norske stat, etter at myndighetene satte ned tariffen eller «leien» for å frakte gass gjennom rørsystemet. Striden endte med full seier til staten, og Capeomega sier at de aldri oppfattet tariffendringen som urimelig. Men så lenge det hersket usikkerhet om utfallet av striden, ble det ikke de store budkampene her.

Siden sommeren 2015 har Capeomega gjennomført 16 transaksjoner på norsk sokkel. Selskapet er altså blant dem som har handlet aller mest de siste årene. Samtidig har investeringene i tre gamle felt i Nordsjøen gitt dem tilgang til betydelige avskrivinger.

– Kombinasjonen med gassrør og gamle felt har vært økonomisk gunstig for Capeomega. Som kjøper av felt overtar man gjenværende avskrivninger fra selger i tillegg til rettigheter og plikter forbundet med framtidig produksjon. Alle transaksjonerne blir gjennomgått og godkjent av myndighetene før overtakelse. Vi forholder oss til det samme regelverket som alle andre aktører. Men vi har tenkt litt annerledes enn mange andre, og funnet en forretningsmodell som vi lenge var alene om, sier Pamer og Eriksen.

Vil kjøpe flere oljefelt

– Planlegger dere å kjøpe dere flere oljefelt?

– Ja.

– Har dere noen bestemte felt i kikkerten nå?

– Ja.

– Men vi har ingen ambisjoner om å bli operatør (den som driver oljeproduksjonen i et felt, red.mrk), skyter Lars Jørgen Pamer inn.

– Vi har 99 prosent av inntektene våre fra infrastruktur, og bare èn prosent fra oljeproduksjon..

– Vi er nok et av oljeselskapene med aller lavest CO2-utslipp.

Gamle menn

Latteren sitter løst, både mellom gründerne og de øvrige ansatte. Flere av de ansatte har kjøpt seg inn i selskapet.

– Det er aldri ett menneske eller en liten gruppe som skaper verdier. Det er fellesskapet. Hos oss er vi flere som diskuterer og kommer med ideer, det er flat struktur og stor medvirkning, sier Lars Jørgen Pamer.

– Så er vi fullt klar over at ledelsen i selskapet utelukkende består av gamle menn. Vi begynner jo å trekke på årene, vi som opprinnelig dro i gang dette. Ingen av oss er interessert i å sitte og tviholde på makt og posisjoner. Vi kommer til å slippe andre til.

– Hvor mye tjente hver av dere på salget til Partners Group?

– Det har vi ikke lyst å si.

– Men hvis det stemmer at at exit-gevinsten var 2 milliarder, og grundere og ansatte til sammen eide rundt 3,5 prosent?

– Vi kommer ikke til å kommentere dette. Du kan skrive at når det regner på presten, så drypper det på klokkeren.

Blir med videre

Med de belønningsstrukturene som er vanlig i denne typen selskaper, er det grunn til å tro at samlet gevinst til gründere og ansatte ligger et godt stykke over det størrelsen på eierandelen skulle tilsi. Men dette vil ikke Pamer og Eriksen si et pip om. Det de derimot kan bekrefte, er at samtlige gründere har forpliktet seg til å reinvesterte deler av gevinsten i Capeomega igjen. Lars Jørgen Pamer og Gisle Eriksen har reinvestert mest.

– Vi må skryte av de forrige eierne våre. HitecVision har trodd på oss, stilt opp med kapital og hatt evne til å ta raske beslutninger. Fordelen med de nye eierne er at de har enda mer penger, og at de ikke har begrenset investeringene til å gjelde olje og gass, sier de.

Fakta Forlenge Lukke Partners Group er et sveitsisk private equity-selskap som forvalter verdier for 83 milliarder amerikanske dollar, eller ca. 725 milliarder norske kroner.

Hovedkontoret ligger i den lille landsbyen Baar i Sveits.

Selskapet ble stiftet I 1996, og er notert på SIX Swiss Exchange. Ifølge Bloomberg er markedsverdien tredje størst i verden, blant PE-selskap som er børsnotert.

Capeomega har begynt å se på annen infrastruktur, og mot nye samarbeidspartnere. Ideer til flere spin-off-selskaper har allerede begynt å utkrystallisere seg.

– Det vi er flinke til er å skape verdier. Så det har vi tenkt å fortsette med. Vi er glade for alt vi har oppnådd, men tror at mulighetene foran oss er større enn de som ligger bak.

– For oss er det nå det begynner.