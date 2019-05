I mange år har kampen om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) preget norsk oljedebatt. I april tok saken en ny vending da Arbeiderpartiet sa nei til konsekvensutredning på sitt landsmøte.

I denne podkasten får du svar på noen av de viktigste spørsmålene knyttet til debatten om LoVeSe:

Ifølge Oljedirektoratets estimater kan det finnes cirka 1,2 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter i området. Det er om lag halvparten av det laveste anslaget for Johan Sverdrup-feltet alene.

Hvorfor har det vært så viktig for bransjen å åpne området når ressursene er såpass begrenset?

– Det handler om å vite hva som ligger foran næringen. Det er en næring som er veldig langsiktig, og det tar lang tid å bygge ut felt. For bransjen er det viktig å vite hva som kommer for å kunne planlegge riktig. Selv Lofoten og Vesterålen er ikke området med mest ressurser . Uten nye funn kan produksjonen på norsk sokkel halveres på relativt få år, og det er nok noe av grunnen til at bransjen ønsker innsikt om hva som finnes der, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

Hva betyr det da for bransjen at denne døren er mer lukket enn på lenge?

– Akkurat nå lå det ikke an til konsekvensutredning av området uavhengig av Ap’s nei. Men hvis dette påvirker andre deler av norsk oljepolitikk, kan det få større betydning. Men i det store bildet nå er det viktigere å se på totaliteten i tildelingen av nye leteareal, og der har det vært nokså bra, sier Knudsen.

Er dette mest en symbolsak?

– Ja, det blir mer og mer en symbolsak. Den har blitt brukt i politiske hestehandler i flere år. Først med Arbeiderpartiet, og siden 2013 med Høyre og Frp. Ved å gi de andre partiene LoVeSe har de kunnet få mye av egen politikk tilbake. Det er jo det Ap nå selv har satt en stopper for. Hvis Ap nå skal inn i regjering med for eksempel Sv må de kanskje gi enda mer på oljepolitikken enn det de har gjort tidligere, sier Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk.

Mens debatten om LoVeSe har stått på, har regjeringen delt ut rekordmange lisenser i andre områder – blant annet i Barentshavet. Har LoVeSe gjort at bransjen har kunne kjøre på mer uforstyrret andre steder?

– Ja, på en måte er det slik. Veldig mye politisk kapital har blitt brukt på denne debatten. Samtidig leter man langt nord i Barentshavet. Det finnes organisasjoner som protesterer mot det, men de har ikke fått like mye oppmerksomhet som Lofoten og Vesterålen, sier Øvrebekk.

Er døren nå lukket for godt?

– Ja, jeg tror egentlig det. De årene det har vært mulig å konsekvensutrede, har saken blitt brukt i politiske hestehandler istedenfor at de som er for, har stått hardt på det. Jeg tror det toget har gått. Nå ser vi de unges engasjement for klima og at stemningen snur i Nordland, der dette skulle skje. I realiteten tror jeg aldri området blir åpnet for petroleumsvirksomhet.

Blir kampen da hardere om andre deler av oljevirksomheten?

– Ja. Vi får se hva som skjer ved neste valg, men hvis Ap kommer i regjeringsposisjon med støtte fra Sv, tror jeg kampen om oljepolitikken blir mye hardere, sier Øvrebekk.