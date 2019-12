Equinor og Odfjell drilling melder fredag at riggen Deepsea Atlantic har fått oppdrag til å bore tre nye brønner, med ytterligere to nye brønner under siste vurdering.

Brønnene er en del av en kontrakt som ble inngått mai 2018, en såkalt «Continued Optionality mechanism».

Verdien av kontrakten er på 45 millioner dollar, eller 403 millioner kroner, som ikke inkluderer eventuelle ytelsesbonuser.

