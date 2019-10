Kyllingbonde og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe har fått seg ny jobb. Denne vinteren skal direktøren i oljeselskapet Okea gå et kvalifiseringsprogram for å bli plattformsjef på Draugen-plattformen.

Han har allerede tatt sikkerhetskurs og skal straks gå i gang med lærlingperioden.

Det neste året skal han følge og være en del av det daglige livet på plattformen. Det skal sørge for større innsikt i den operative delen av virksomheten, forteller han til Sysla.

– Selv om jeg kjenner næringen godt så tror jeg at man får et mye bedre perspektiv etter å ha fått en praktisk erfaring fra felt, sier Moe.

Etter en lengre prat med administrerende direktør og medeier Eirik Haugane ble de to enige om at dette var en god idé. Nå går han fra rollen som kommersiell direktør til fersk oljearbeider.

– Jeg gleder meg veldig til dette og er takknemlig for å få muligheten, sier han.

Vil gjøre Draugen til en attraktiv plattform

Selve kjernevirksomheten til Okea ligger i Draugen-plattformen som startet opp i 1993. Tidligere i år meldte det ferske oljeselskapet at de ønsker å utvide levetiden helt frem til 2040.

– Vi er veldig optimistisk med tanke på å forlenge levetiden. Det vil være bra for Norge, for arbeidsplassene det gir og verdiskapingen i regionen, sier Moe.

Skal drømmene bli virkelighet er selskapet avhengig av at de eller andre finner olje i nærheten.

Okea er allerede i gang med leteprosessen. Denne uken har de leid inn Deepsea Nordkapp til å bore to brønner på feltet. Det er ifølge Moe første gang noen borer her på en god stund.

– I første omgang skal vi bore disse to brønnene, men vi har stor tro på å øke de estimerte anslagene for feltet. Gitt tiden det har gått siden de boret sist blir dette veldig spennende, forteller han.

Han ønsker også å gjøre plattformen attraktive for andre selskaper som eventuelt skulle finne olje i nærheten. Både Equinor og Conoco Phillips er aktive i området.

– Vi håper å gjøre Draugen til et attraktivt sted for å ta imot nye ressurser som både vi og andre måte finne i området, sier han.

Kjøpte plattform til 4,5 milliarder – usett

I fjor sommer kjøpte Moe og Okea hele Norske Shell sine andeler i Draugen og Gjøa for litt over 4,5 milliarder kroner. Dermed overtok selskapet operatørskapet på Draugen-plattformen, inkludert arbeidsgiveransvar for alle de 150 ansatte.

Ideen om å starte et oljeselskap kom opprinnelig på en hytteworkshop på Inderøya.

Oljemyggen er en del av den store forandringen som skjer på norsk sokkel om dagen.

– Funn de store selskapene ikke finner lønnsomme nok, representerer fortsatt store verdier, sa Moe da Aftenposten var med han ut til Draugen.

Flere av de store aktørene har kvittet seg med andeler på norsk sokkel de siste årene. Blant andre Exxon Mobil, Chevron og Shell har solgt unna andeler til mindre selskaper.

– Norsk sokkel er inne i en markant endring, med nye, mindre aktører som kan snu seg raskere enn de store. De kan tjene store penger. Men de kan også gjøre feil og miste alt, sa Jarand Rystad tidligere i år.

I midten av juni i år ble Okea tatt på børs og i dag har selskapet en markedsverdi på rundt 2 milliarder kroner.

I fjor hentet de inn olje- og gassinntekter på litt over en milliard kroner og hadde et driftsresultat (EBITDA) 594 millioner kroner. Resultat før skatt endte på 310 millioner kroner.

– Vi har en nettoproduksjon på 20.000 fat pr. dag nå, og de neste fem årene holder vi oss trygt over 20.000. Vi går med overskudd nå og klarer oss godt, men vi planlegger jo for mer vekst, sa konsernsjefen i Okea Erik Haugane om til E24 i mai i år.

Selskapets hovedeier er det Thailandske selskapet Bangchak med litt over 46 prosent av aksjene.