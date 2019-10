Ekofisk-funnet i 1969 markerer starten på det norske oljeeventyret. Funnet var det første på norsk sokkel som var stort nok til at det kunne bygges ut. I 1971 startet produksjonen på feltet som fortsatt lever i beste velgående og etter planen skal gjøre det fram mot 2050.

Mange tror funnet ble gjort lille julaften, men det er en myte (se faktaboks). Funnet utviklet seg gjennom hele høsten 1969, men den offisielle funndatoen er satt til 25. oktober.

Derfor reiste i går et knippe prominente representanter fra operatør ConocoPhillips, partnere og myndigheter til feltet for å markere at det er 50 år siden funnet ble gjort. Blant dem var konsernsjef Ryan Lance, avtroppende norgessjef Trond-Erik Johansen, påtroppende OD-sjef Ingrid Sølvberg, Vår Energi-topp Kristin F. Kragseth og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– Jeg gleder meg hver dag over å jobbe for denne næringen, men i dag er jeg litt ekstra stolt. Det vi markerer her, endret landet vårt. At noen fant Ekofisk for 50 år siden, har gitt oss enorme muligheter, sier Freiberg til Sysla.