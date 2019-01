I 2017 sa COSL Drilling-sjef Jørgen Arnesen til Sysla at riggelskapene hadde mye å gå på når det gjelder digitalisering.

Han mente tregheten skyldes at riggselskapene hadde hatt nok press på seg – spesielt før oljekrisen, da pengene strømmet inn.

Det siste året har det imidlertid selskapet satset hardt på digitalisering.

Fremtidens klassing

Rune Evjen har ledet innovasjonsteamet i selskapet i ett år, og forteller at de er i gang med en rekke prosjekter for å optimalisere arbeidsprosessene.

I høst startet COSL Drilling en forstudie i samarbeid med Maintech og Kongsberg for å finne ut hvordan man kan optimalisere vedlikehold og kutte kostnader.

Forstudien avsluttes rundt årsslutt, og vil blant annet ta for seg hvordan klassing kan gjøres i fremtiden.

– Med kontinuerlig overvåking av utstyr ser vi for oss at vi kan øke inspeksjonsintervallet i stedet for at det skjer hvert femte år. Vi er i dialog med DNV GL om dette, og de er positive, sier Evjen.

Dette kan spare selskapet både for kostnader og redusere nedetid knyttet til klassing.

– Vi tror det er full mulig å få dette ti. Da vil man basere seg på å lese av data fremfor å sende folk offshore, sier Evjen.

Hybridløsning for rigger

Selskapet ser også nærmere på hybridløsninger med batteri for riggene, for å redusere miljøavtrykk og kostnader.

– Ved å installere batteri kan vi optimalisere bruken av maskineriet. Slik det fungerer nå må vi kanskje ha to-tre dieselmaskiner i drift og produserer for mye energi. Tanken er at vi skal lagre overproduksjonen på batteri, slik at det kan benyttes senere, sier Evjen.

Selskapet anslår at batteriteknologien kan redusere forbruket av drivstoff med 15-25 prosent.

Verdens første rigg med batteri

Verdens første borerigg med batteri blir West Mira, ifølge Siemens.

Batteriløsningen fra Siemens får en maksimal effekt på 6 megawatt som kan redusere de årlige CO2-utslippene med 15 prosent.

I likhet med løsningen COSL Drilling ser for seg skal batteriløsningen på West Mira lades opp av dieselmotorene. I perioder med stor belastning og kraftbehov vil batteriene brukes til å «ta toppene», og dermed redusere drivstoffforbruket.

West Mira ble ferdigstilt i høst og skal driftes av Seadrill på vegne av Northern Drilling.

