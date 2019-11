Året 1969 står skrevet med gullskrift i ConocoPhillips’ historie. Da ble det gjort to gigantiske oljefunn: Ekofisk i Norge og Prudhoe Bay i Alaska i USA. Feltene var så store at de 50 år senere forsatt er dominerende for selskapet.

– Det var to utrolige funn. Begge har vært med i 50 år og har flere tiår foran seg. De er fortsatt veldig viktige for oss, sier konsernsjef Ryan Lance (57) til Sysla.

Flere tiår igjen

For to uker siden besøkte han Ekofisk-feltet for å markere jubileet. Funnet utviklet seg gjennom hele høsten 1969, men den offisielle datoen er satt til 25. oktober. I 1971 startet produksjonen på feltet, som siden da har skapt verdier for 2500 milliarder kroner.

Ifølge Lance var det funnet av Ekofisk som transformerte daværende Phillips Petroleum fra en liten aktør fra Oklahoma til et stort selskap.

– Blir ConocoPhillips også selskapet som én dag stenger ned feltet?

– Det er langt fram i tid, men vil ikke være meg imot, sier Lance.

Toppsjefen peker på at selskapet allerede har tatt bort mange installasjoner på feltet og satt nye i drift. Det mener han beviser Ekofisks standhaftighet etter hvert som teknologien blir bedre.

– Vi blir bedre og smartere i utviklingen av feltet. Derfor fortsetter det bare å gi oss muligheter, sier Lance, som har vært toppsjef siden 2012.

Den uttalte ambisjonen er å produsere på Ekofisk fram mot 2050, men internt i ConocoPhillips snakkes det om en enda lengre horisont – kanskje 50 år til.

Blir i Norge

De siste årene har flere internasjonale giganter vist dalende interesse for norsk sokkel. ExxonMobil er i ferd med å selge seg helt ut, mens Shell har kvittet seg med noen av sine viktigste eiendeler. Britiske BP har ikke lenger egen virksomhet, men er her som medeier i Aker BP.

Med langt perspektiv for Ekofisk-feltet har ConocoPhillips ingen slike planer, selv om selskapet tidligere i år solgte alle sine eiendeler på britisk side av Nordsjøen til Chrysaor.

– Nei, vi har ingen planer om å forlate norsk sokkel, sier Lance.

– Det er gjort mye for å redusere kostnader og forbedre effektiviteten her, slik at vi er bedre rustet til å håndtere ustabile oljepriser. Norge er i dag like konkurransedyktig som noe annet sted i verden, legger han til.

– Lys framtid her

Konsernsjefen peker også på at selskapet satser mer på leting på norsk sokkel enn på lenge. De neste to årene skal det bores seks letebrønner.

– Vi har ventet på å komme tilbake i den delen av virksomheten her på norsk sokkel, sier Lance.

– Selskapet har en lys framtid på norsk sokkel. Vi tenker ikke som mange av våre konkurrenter når det gjelder dette spørsmålet.

ConocoPhillips omsatte for 24,9 milliarder kroner i Norge i fjor. På to år økte dermed inntektene med 10 milliarder kroner. Den viktigste årsaken var høyere oljepris. De to foregående årene, i 2015 og 2016, hadde inntektene falt med samme sum da oljeprisen raste under krisen som rammet næringen.

Virksomheten i Norge står i dag for 12–14 prosent av totalen i ConocoPhillips. USA er størst med 30 prosent. Selskapet har aktivitet i 17 land over hele verden.

– Vi er fortsatt et veldig globalt selskap. Norge er blant våre største land. Midtøsten og Øst-Asia er andre viktige regioner. Vi tror på en internasjonal strategi også framover, sier Lance, som selv har flere hundre reisedøgn i året for å følge opp virksomheten over hele verden.

Ingen grønne planer

ConocoPhillips har altså ikke tenkt å rømme norsk sokkel. Selskapet har heller ingen planer om å investere i grønn energi nå. Flere oljeselskaper har de siste årene begynt å satse fornybart – på energikilder som havvind og solkraft. Den norske oljegiganten Statoil skiftet i fjor navn til Equinor for å markere endringen.

– Vi skal fortsette med det vi kan, og det er leting og produksjon av olje og gass. Det er det selskapet vårt har vært gode på lenge, sier Lance.

– Vår jobb er å levere bærekraftig energi som folk har råd til over hele verden, legger han til.

En ny rapport fra den finansielle tankesmien Carbon Tracker konkluderer med at verdens oljeselskaper må kutte den samlede produksjonen med over en tredjedel innen 2040 dersom FNs klimamål skal nås. Ifølge rapporten er ConocoPhillips selskapet som må kutte mest med 85 prosent. Årsaken er blant annet en liten andel lavkarbonprosjekter i porteføljen.

Kutter utslipp

Konsernsjefen mener selskapets ansvar ligger i at selve produksjonen skjer med minst mulig utslipp og miljøpåvirkning.

– Vi gjennomfører tiltak for å redusere selskapets utslipp, og det er vårt bidrag. Det er det vi bør gjøre for at næringen skal bli mer bærekraftig. Og det gjør vi over hele verden, sier Lance.

Han viser til at en rekke tiltak har vært med på å redusere utslippene fra Ekofisk-området. De siste 20 årene er utslippene derfra halvert, men likevel ble det i fjor sluppet ut 900.000 tonn CO2 fra feltene. Det tilsvarer ifølge klimaforskningsinstituttet Cicero de gjennomsnittlige utslippene fra 450.000 fossilbiler i Norge på ett år.

Oljefondet på vei ut

I vår bestemte regjeringen at det norske Oljefondet skal selge oljeaksjene sine. Beslutningen gjelder såkalte oppstrømsselskaper, som hovedsakelig driver med leting og produksjon av olje og gass. Dermed ligger ConocoPhillips-aksjene an til å bli solgt. Oljefondet eide ved utgangen av 2018 aksjer verdt 6,2 milliarder kroner i selskapet.

– Dette er opp til norske politikere. Vår aksje blir handlet i markedet hver dag, og vi har eiere som kommer og går. Det er greit. Jeg er verken enig eller uenig, men respekterer beslutningen som er tatt, sier Lance.

– Noen mener det er hyklersk å tjene masse penger på oljeutvinning, men samtidig selge sine oljeaksjer?

– Dette handler vel om å diversifisere porteføljen. Det er opp til Norges befolkning og politikere å bestemme hva fondet skal investere i. Det er opp til dem å avgjøre risikoprofilen og vektingen av ulike bransjer i markedet, mener oljetoppen fra USA.