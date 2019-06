CHC Helikopter Service melder fredag at de er tildelt en kontrakt med Wintershall Dea for helikoptertjenester til støtte for kommende boreprogram i Norskehavet.

Programmet består av følgende brønner:

Brønnøysund – Toutatis-prosjektet, 1-2 måneder

Kristiansund – Dvalin utviklingsprosjekt, 12 måneder

Kristiansund – Maria og Bergknapp prosjekter, 6 måneder

Brønnøysund – Balderbrå og Gullstjerne prosjekter, 3 måneder

– Vi er glade for å samarbeide med Wintershall Dea som deres helikopteroperatør

Oppstart er forventet i 3. og 4. kvartal 2019, med flyvninger til West Mira og Transocean Artic borerigger fra CHCs base i Kristiansund, samt til West Hercules ut av Brønnøysund.