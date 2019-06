– Ting er snudd litt på hodet, sier Svein Torgersen, gründer og konsernsjef i Cegal.

IT-selskapet, som har spesialisert seg på kunder i oljebransjen, var ikke blant bedriftene som ble hardest rammet av oljekrisen for noen år siden, men inntektene falt og medarbeidere måtte gå. I 2015 og 2016 ble det røde tall i regnskapet.

Nå er imidlertid nedturen over for de fleste, og mange selskaper i bransjen investerer betydelig i digitalisering og effektivisering. Det nyter Cegal godt av.

– Det er stor etterspørsel etter våre produkter og tjenester, sier Torgersen, som selv var én av fire gründere da bedriften ble etablert i 2000.

– Nå er det veldig stor oppmerksomhet rundt teknologi, miljø, effektivisering og besparelser. Jeg tror vi kan være en del av løsningen der, legger han til.

Fakta Forlenge Lukke Cegal Etablert i 2000

Leverer datatjenester til olje- og energibransjen

Hovedkontor på Forus

Om lag 400 ansatte

Rekordår

I fjor endte inntektene på 641 millioner kroner, opp drøyt 20 prosent fra 530 millioner i 2017. Aldri tidligere har konsernet omsatt for mer. I 2011, året da selskapet bestemte seg for å satse alt på oljeindustrien, var omsetningen så vidt over 100 millioner.

Resultatet før skatt ble i fjor 7,9 millioner kroner. Det er ikke spesielt høyt, omsetningen tatt i betraktning, men ifølge Torgersen er det en bevisst strategi.

– Vi og våre eiere har ikke et mål om mest mulig penger på bok. vi ønsker heller å investere i videre vekst, sier han.

Cegals største eier er fondet Norvestor, med 52 prosent av aksjene. Resten fordeler seg mellom en rekke mindre eiere, blant annet flere ansatte.

Milliardmål

Framover skal oppturen fortsette. Det er budsjettert med 20 prosents vekst i år, men så langt ser det ut for at det kommer til å bli enda bedre. Og neste år er prognosene like gode. Dermed er milepælen én milliard i omsetning innen rekkevidde.

– Vi har mål om å nå milliarden så fort som mulig. Det bør kunne skje allerede i 2020, sier Torgersen.

Mye av veksten skjer i utlandet, spesielt i Storbritannia og andre land i Europa. Men nylig åpnet selskapet kontor i Kuala Lumpur, hovedstaden i Malaysia. Framover skal det satses mer i Asia og Australia.

– Det er spennende. Markedet i utlandet er enormt, og potensialet for vår virksomhet der er veldig stort, sier Torgersen.

Kamp om arbeidskraften

Også antallet ansatte har vokst betydelig. Etter nedbemanningen i 2016 var antallet drøyt 280, men i dag har selskapet om lag 400 medarbeidere inkludert innleide medarbeidere. Framover skal flere inn. For øyeblikket er 20 stillinger utlyst.

– Vi er på jakt etter gode hoder, men det er vi ikke alene om. Det er utvilsomt mye hardere kamp om arbeidskraften enn for noen år siden. Det tror jeg ikke bare det er vi som merker, sier Torgersen.

I slutten av mai presenterte SR-Bank sin ferskeste konjunkturrapport. Sjeføkonom Kyrre Knudsen pekte i den forbindelse nettopp på at mange bedrifter nå har problemer med å finne de riktige folkene.

Nye markeder

Cegal får i dag altså det aller meste av sine inntekter fra olje. Slik trenger det imidlertid ikke nødvendigvis å forbli.

– Trenden blant mange store oljeselskaper i dag er at de går over til å bli bredere energiselskaper som satser på mer enn olje og gass, sier Torgersen og viser til at Statoil skiftet navn til Equinor nettopp for å markere en slik overgang.

– Det kommer også Cegal til å gjøre. Våre produkter passer inn i mange ulike bransjer. Derfor vil vi framover jobbe for å få fotfeste innen andre energiformer, sier Torgersen.