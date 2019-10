Hendelsen ble først rapportert av BBC og Upstream i dag.

Operatørselskapet EnQuest evakuerte i går kveld 115 personer fra Thistle-plattformen til andre plattformer i nærheten. Det skjedde etter at en subsea-inspeksjon hadde blitt gjennomført.

Equinor fikk i går ettermiddag forespørsel om å stille et helikopter til disposisjon.

Selskapets søk- og redningshelikopter (SAR), som til vanlig er stasjonert på Statfjord B, bidro med å flytte deler av de 115 personene fra Thistle, det bekrefter talsperson i Equinor, Morten Eek, til Sysla.

Statfjord B er lokalisert nær grensen til britisk side av Nordsjøen (se kart lengre nede i saken).

– Vi er glade for å bidra med den beredskapsmuskelen vi har. Det er ikke så uvanlig at vi får denne typen henvendelser når det er behov for å bistå med ressurser, sier Eek.

Equinors SAR-helikopter bistod evakueringen mellom klokken 20.00 og 22.

Føre-var-tiltak

Evakueringen av Thistle-plattformen var et føre-var-tiltak, ifølge operatørselskapet, skriver BBC.

– EnQuest kan bekrefte at vi har med vilje evakuert personell fra Thistle-plattformen i dag, som et føre-var-tiltak etter en foreløpig inspeksjon av subseastrukturene, uttaler en talsperson fra selskapet.

Plattformen ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, rundt 200 kilometer nordøst for Shetland.

Den lokale kystvakten sendte sitt helikopter for å assistere, i tillegg kom to helikoptre fra norsk offshore-sektor.

Selskapet vil følge opp alle relevante myndigheter, skriver selskapet i meldingen ifølge BBC.